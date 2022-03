PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et PS5 en avril 2022

Deux jours avant le mois d’avril 2022, une fuite d’informations est venue dévoiler les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et PS5 grâce au PlayStation Plus. Ce sont ainsi trois titres qui arrivent très prochainement sur le service de Sony. Au programme : le célèbre jeu de cartes mixé à un rogue-like Slay the Spire ; un remake sorti en 2020 d’un des jeux d’aventure avec la célèbre éponge jaune Bob l’Éponge : Battle pour Bikini Bottom – Rehydraté ; et un titre d’infiltration multijoueurs Hood Outlaws & Legends.

Les jeux PS4 et PS5 offerts en avril 2022 grâce au PlayStation Plus

Avant d’attaquer sur les nouveautés, sachez que plusieurs titres PlayStation Plus du mois de mars 2022 sont encore ajoutables à votre bibliothèque de jeux vidéo, dont Ghostrunner ; Ghost of Tsushima: Legends ; Arc Survival Evolved ; et Team Sonic Racing. Grâce à l’informateur Billbilkun (via Dealabs), nous venons d’apprendre que du 5 avril au 3 mai 2022, les abonnés au service de Sony pourront s’acquitter des jeux suivants :

Hood: Outlaws & Legends – PS5 et PS4 ;

Slay the Spire – PS4 ;

Spongebob Squarepants: Battle pour Bikini Bottom – RehydratéLegends et Bob l’Éponge : Battle for Bikini Bottom – PS4.

Dans le cas où ces jeux PlayStation Plus du mois d’avril 2022 ne vous disent rien, voici un petit résumé rapide de chacun d’entre eux. Tout d’abord, Hood: Outlaws & Legends est un jeu d’infiltration multijoueurs prenant place dans un monde médiéval. L’objectif est simple, deux équipes s’affrontent afin d’effectuer le meilleur braquage. Outre les joueurs adverses, des patrouilles de gardes contrôlés par l’IA seront de la partie afin de vous compliquer la tâche.

Le PlayStation Plus accueillera ensuite un jeu vidéo emblématique dans le monde des rogue-like : Slay the Spire. Se jouant avec des cartes, ce titre vous permet de construire votre propre deck à force de battre des ennemis. En plus de cela, des reliques viendront vous apporter de nouvelles capacités et des évènements viendront faire varier l’aventure, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.

Dernier titre d’avril 2022 : Legends et Bob l’Éponge : Battle for Bikini Bottom – Rehydraté. Ce titre est un remaster du jeu d’aventure PC sorti en 2003. Dans ce jeu vidéo, Plankton vient d’entamer son plan de domination du monde, et donc de Bikini Bottom. Bob et ses acolytes vont donc tout faire pour l’en empêcher.

