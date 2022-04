Test – Elgato, la marque de référence pour les streamers passionnés

Depuis quelques années, le monde du stream est en constante évolution. Facile à constater quand plus de 300 000 viewers se sont rendu sur le live de Kameto durant la Pixel War 2022. Cette envie de partager peut devenir une véritable passion pour de nombreux gamers. Le partage autour d’un jeu vidéo, mais aussi de simples conversations avec une communauté. Twitch, et consorts offrent la possibilité de partager facilement, ou presque. Car pour démarrer un stream, il faut une bonne idée, mais surtout un bon matos. Pour cela, Elgato souhaite s’imposer sur ce marché en proposant une panoplie d’accessoires. Alors pour les débutants qui souhaitent se lancer, nous avons testé 3 produits phares de la marque Elgato !

Elgato Facecam

Pour débuter dans le monde du stream, il faut bien obligatoirement : une caméra. On peut opter pour une caméra à brancher directement sur son ordinateur, ou une webcam, comme la Elgato Facecam. Cette caméra propose de filmer en 1080p jusqu’à 60 FPS, pour un prix de 199€. Sur le papier, elle s’avère très intéressante. Mais le résultat est tout autrement… La caméra arbore un plastique mat qui donne une sensation de bas de gamme. Elle est tout simplement imposante sur le haut de l’écran. Elgato propose l’application Camera Hub pour entièrement customiser le rendu de l’image. Outre le fait de changer l’exposition, on peut également modifier le contraste, la saturation, la netteté ou encore l’angle de la captation. Alors certes, cet Elgato Facecam fait bien mieux que toute la concurrence, grâce à ses modifications possibles. Mais face à la webcam d’un iMac de 2020, impossible de rivaliser. Les couleurs, la luminosité et même l’angle sont meilleurs sur l’iMac. Mais bon, ce n’est pas le même prix…

Elgato Ring Light

Si un jour on m’avait dit que nous allions tester un Ring Light, nous en aurions rigolé à pleine dent à la rédaction. Pourtant, ce jour est arrivé. Arrivé dans un carton immense, le kit du Elgato Ring Light s’installe en quelques secondes. Car en effet, cet accessoire est livré avec son pied à serrer sur le bureau. Pour ceux qui souhaitent l’utiliser sur pied, il faudra opter pour un autre support. Outre l’anneau lumineux d’une taille de 17 pouces, il est également possible de venir fixer un smartphone ou une caméra. Celle-ci devra être légère, nous avons pu y fixer un Sony ZV1. Pour contrôler le Ring Light, il faudra soit utiliser les boutons positionnés sur la base, ou opter pour l’application (smartphone ou PC). Avec une intensité pouvant aller jusqu’à 2500 Lumens, ce n’est pas la lumière qui manquera à la vidéo. L’application permet de contrôler la température de la couleur, allant du orange au bleu. Cet Elgato Ring Light est à acheter les yeux fermés, même si le prix est plus cher (vendu à 199€) que les concurrents.

Elgato Wave:3

Pour peaufiner le tout, il est plus que nécessaire de sortir l’artillerie lourde en termes de qualité sonore. Pour cela, le Elgato Wave:3 se propose comme le microphone USB idéal pour les streamers. À l’installation, le Wave:3 prouve son positionnement haut de gamme avec un pied en métal lourd et anti-dérapant. À brancher avec un long câble USB-C, la finition de ce microphone est impeccable. Il s’avère également très simple à utiliser, avec sa molette centrale, pour régler le gain du microphone, mais aussi le monitoring du casque ou celui de l’ordinateur. Sur le dessus, un bouton tactile pour activer/désactiver rapidement le microphone. Enfin, outre le port USB-C, il est possible de brancher son casque. Elgato offre également la possibilité d’ajouter tout un tas d’accessoires comme un filtre anti-pop ou encore un bras articulé. Le rendu est très qualitatif, clair et précis. Il faudra cependant travailler sur la résonance de la pièce, car il ne profite pas d’une réduction de bruit. Le Elgato Wave:3 est en vente au prix de 169€.