PS5 : le taux de rafraîchissement variable (VRR) arrive cette semaine, voici les jeux compatibles !

Une nouvelle technologie devrait prochainement arriver sur la PS5 : le VRR, alias le taux de rafraichissement variable. Sony vient en effet de confirmer que la fonctionnalité serait disponible cette semaine via une mise à jour logicielle. Elle permettra, dans le cas où vous avez un téléviseur compatible, de profiter d’un rendu visuel amélioré sur certains jeux vidéo.

Le taux de rafraichissement très bientôt disponible

Cela fait quelque temps que la fonctionnalité est attendue sur PS5, mais il ne reste plus beaucoup de temps à patienter. Sony vient en effet de s’exprimer au sujet du VRR en déclarant que « la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PS5 sera déployée dans le monde entier cette semaine ».

Pour rappel, cette technologie a pour objectif d’améliorer le rendu visuel des jeux vidéo en corrigeant ou minimisant certains artefacts visuels, comme les problèmes de framerate et de tearing. Sony explique ainsi que « les scènes sont affichées de manière homogène, les graphismes sont plus nets et l’input lag est réduit ». Le taux de rafraichissement variable offre ainsi un gameplay plus fluide aux joueurs.

Cependant, il faut être bien équipé pour en profiter. En effet, la technologie n’est compatible qu’avec les derniers téléviseurs équipés de la norme HDMI 2.1. À titre d’information, l’option VRR sera disponible sur PS5 dans les paramètres système via la catégorie « Écran et vidéo ». À noter, elle sera automatiquement activée pour les jeux compatibles avec la fonctionnalité.

Les jeux PS5 compatibles avec le VRR

Tous les jeux ne pourront bien évidemment pas profiter du taux de rafraichissement variable dès son lancement. Voici les premiers titres qui prendront en charge le VRR sur PS5 :

Astro’s Playroom ;

Call of Duty: Vanguard ;

Call of Duty: Black Ops Cold War ;

Destiny 2 ;

Devil May Cry 5 Special Edition ;

DIRT 5 ;

Godfall ;

Marvel’s Spider-Man Remastered ;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ;

Ratchet & Clank: Rift Apart ;

Resident Evil Village ;

Tiny Tina’s Wonderlands ;

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ;

Tribes of Midgard.

