PS5 : comment transférer et partager ses captures d’écran sur Android et iOS ?

La dernière mise à jour de la console de Sony apporte de nouvelles fonctionnalités. Une de ces nouveautés est la possibilité de transférer et partager les captures d’écran de ses jeux sur son smartphone. C’était une fonctionnalité assez attendue et pour cela il suffit de l’activer sur la console.

Activer le partage de captures sur la PS5

C’est donc avec sa dernière mise à jour que Sony offre la possibilité de retrouver ses captures sur son application Android ou iOS. L’ajout de cette fonctionnalité permet d’éviter de transférer ses captures sur une clé USB pour pouvoir ensuite les visualiser ou les exploiter. Il était déjà possible de les partager directement sur les réseaux sociaux, mais impossible de simplement les consulter sans avoir à aller sur sa console.

La fonctionnalité est activée par défaut. Toutefois, avant de lancer l’application, il est possible de le vérifier simplement :

Allumez la PS5 et faire la mise à jour

Allez dans les paramètres

Allez dans Captures et Diffusions

Dans ce menu, activez Téléchargement en amont automatique

Le reste se passe directement sur l’application.

Un accès à durée limitée

Une fois le partage activé, on retrouve ses captures dans l’application Android ou iOS. Une fois l’application mise à jour, là encore rien de plus simple :

Sélectionnez l’onglet Bibliothèques de Jeux

En haut, sélectionnez Captures

Vous retrouverez toutes vos captures

Grâce à cet onglet, on retrouve toutes ses captures. À noter toutefois que chaque capture est conservée 2 semaines dans l’application. Passé ce délai, les captures disparaissent de l’application. En revanche, elles sont conservées sur la PS5 et ne seront supprimées uniquement que si vous effectuez cette suppression manuellement.

En complément, l’application permet de partager ses captures avec ses contacts PSN. Pour les partager sur les réseaux sociaux, il suffit de les télécharger sur son smartphone au préalable. Il n’est donc plus nécessaire de passer par la console et cela permet de les visualiser plus facilement.