Comment choisir ses photos pour un site de rencontre ?

L’une des erreurs sur les sites de rencontre est de choisir de mauvaises photos. L’étape photo est décisive pour créer un profil sur les sites de rencontre. Des utilisateurs croient à tort que c’est facultatif. D’autres ne prennent même pas le temps de réfléchir mûrement au choix de photos. Comment remédier à cette grosse erreur pour créer un bon profil sur un site de rencontre ?

Qu’est-ce qu’une mauvaise photo?

Il existe des types de clichés qui ne sont point recevables sur les sites de rencontre. Ce sont des photos qui desservent en ligne sur les plateformes de rencontre.

Le premier du lot est la photo de groupe. Poster les photos en compagnie de potes n’est point avantageux. La personne sur le profil est obligée de faire un effort pour identifier lequel des individus est concerné. Une photo en groupe peut desservir s’il y a un ou plusieurs amis séduisants. Votre partenaire sera tenté d’aller voir si des mecs aussi mignons et disponibles se trouvent sur d’autres profils. Les photos de groupes sont prises le plus souvent pendant les vacances ou les fêtes. Elles font croire qu’on est insouciant ou un joyeux luron.

L’autre mauvaise photo concerne les photos floues. Ces photos sont de mauvaise qualité. Elles donnent l’impression qu’on a bâclé le remplissage du profil. Elles révèlent une certaine négligence. Les partenaires potentiels pensent qu’ils ont affaire à quelqu’un qui manque d’implication patente dans une rencontre sérieuse. C’est ce qu’il faut éviter sur les sites de rencontre sérieuse comme celui-ci.

Les photos de fête sont déconseillées. Vous ne gagnez rien à poser une photo sur laquelle vous vous éclatez en club. Qui prendra au sérieux quelqu’un qui les yeux rougis est en train de danser lors d’un concert ou saute dans la rue.

Une photo en compagnie des animaux dévoile tout. Il est judicieux de garder le suspens pour fondre le cœur des filles sur les sites de rencontre.

Un portrait à l’image de votre personnalité

La première photo est celle qui attire et marque les esprits. En voyant votre photo, le lecteur doit pouvoir se dire : WOW. Il doit être motivé à se rendre sur votre profil.

La photo choisie doit être de type portrait. L’internaute à la vue de votre photo doit être capable de se focaliser principalement sur votre visage. La démarche consiste à poster une photo sans filtre. Le cliché doit être pris de près. Le fait d’appliquer par exemple un effet flou pour le fond fait ressortir les traits de votre personnalité. La photo doit être un mélange de sourire, de tenue vestimentaire et d’élégance. Le beau sourire sur les photos ouvre plusieurs portes sur les sites de rencontre. C’est la clé pour créer des profils séduisants sur les sites de rencontre. En dehors de ce sourire, il est capital de miser sur l’élégance. Il ne s’agit pas de poster avec un costume à la Georges Clooney. Pensez à faire une photo avec une veste casual chic, une jolie chemise et des chaussures propres. Les femmes ne doivent pas faire des photos trop sexy. La coiffure et la barbe / moustache ne sont point à négliger.

Une photo naturelle et de plain-pied

En dehors de la première photo portrait, les autres doivent vous présenter dans votre globalité. À cet effet, il faut se servir des photos de plain-pied. Elles doivent être prises en extérieur. La photo doit présenter un côté sauvage / nature /urbain séduisant. Une silhouette complète attire plus sur les sites de rencontre. Le naturel prouve plus de sincérité en ligne. La photo fun est plus séduisante.