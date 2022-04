Prise en main – Vivo V23 5G : la nouvelle référence des smartphones milieu de gamme ?

Vivo renouvelle sa gamme en France et vient de présenter son nouveau smartphone milieu de gamme, le Vivo V23 5G. Un smartphone qui mise beaucoup sur la photo, tout en proposant un design très soigné.

Vivo V23 5G, un design très soigné

Digne héritier de l’excellent Vivo V21 5G que nous avons récemment testé, le V23 5G compte bien s’imposer comme la nouvelle référence dans le secteur du milieu de gamme.

Lundi 11 avril, nous avons assisté à sa présentation en France. Dans la foulée, nous avons pu le prendre en main, et ce Vivo V23 5G nous a séduits.

Très fin, il arbore des contours plats en aluminium, ce qui renforce sa bonne tenue au creux de la paume. Dans son coloris Or étincelant, sa face arrière change de couleur lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil grâce à son verre fluorine. Le smartphone se décline dans un plus sobre Noir étoilé, proposant des finitions tout aussi soignées.

Le roi des selfies est de retour

Côté caractéristiques, le Vivo V23 5G est doté d’un écran AMOLED de 6,44“ avec un taux de rafraichissement jusqu’à 90 Hz. Il possède 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’une puce MediaTek Dimensity 920, ce qui promet des performances correctes et une bonne longévité.

Côté photo, comme son prédécesseur, le V23 5G mise tout sur le selfie. Il embarque deux capteurs à l’avant, un grand-angle de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle 105° de 8 mégapixels. Pour les basses lumières, un mode nuit et deux flashs LEDs sont de la partie.

Il embarque une batterie de 4200 mAh et un système de charge rapide à 44W. Vivo promet une recharge de 0 à 68% en 30 minutes.

Le Vivo V23 5G sera disponible en France à compter du 15 avril au tarif de 529 euros. Bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous donner notre avis complet dans un test complet !

