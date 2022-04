GoPro Player + ReelSteady : le nouveau logiciel de montage et de stabilisation pour action-cam est disponible !

Bonne nouvelle pour les adeptes d’action-cam GoPro, l’entreprise américaine vient d’annoncer le lancement d’un tout nouveau logiciel de montage et de stabilisation, GoPro Player + ReelSteady. Cette nouvelle solution vient ainsi apporter plusieurs fonctionnalités supplémentaires côté stabilisation, mais aussi pour le traitement des vidéos 360°.

Nouvelle version du logiciel GoPro Player + ReelSteady disponible

GoPro a racheté ReelSteady en 2020, un logiciel spécialisé dans la stabilisation de contenus vidéo. Finalement, la firme américaine spécialisée dans les action-cam vient d’intégrer de nouveaux outils issus de cette acquisition à son logiciel de montage GoPro Player + ReelSteady. Dans les détails, GoPro explique dans un communiqué de presse que cette nouvelle solution offre « des outils de stabilisation de niveau professionnel et de traitement des contenus à 360° pour les créateurs ».

Disponible sur le Mac App Store (macOS) et le Microsoft Store (Windows), la nouvelle version du logiciel GoPro Player + ReelSteady permet notamment aux vidéastes de profiter d’une stabilisation en temps réel depuis la table de montage, que la séquence soit stabilisée ou non. En plus de cela, ReelSteady prend désormais en charge presque la totalité des modes de stabilisation des action-cam GoPro, dont HyperSmooth. Il est aussi possible de recadrer et exporter plus facilement des vidéos à 360° sur les réseaux sociaux. Dernier point annonce, la correction des distorsions de l’objectif de la GoPro Max.

GoPro Player + ReelSteady est d’ores et déjà disponible en France. Proposé à 99,99 €, le logiciel comprend « l’accès aux fonctionnalités premium de GoPro Player + ReelSteady, y compris la stabilisation ReelSteady récompensée aux Emmy® et la correction de l’objectif », explique GoPro. À noter, les personnes qui disposaient déjà l’application ReelSteady GO peuvent utiliser leur clé d’activation pour profiter d’une mise à jour gratuite vers cette nouvelle solution.

