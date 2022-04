Pixel Watch : la montre connectée de Google bientôt annoncée

La première montre connectée de Google semble bien être prévue pour cette année 2022. En effet, la Pixel Watch vient de se montrer discrètement sur le site officiel du géant de la tech. Une nouvelle version du système d’exploitation Wear OS serait d’ailleurs de la partie.

La Pixel Watch arrive à grands pas

Cela fait maintenant plus d’un an que la Pixel Watch fait sérieusement parler d’elle. Au fur et à mesure des rumeurs, la possibilité d’un lancement de cette montre connectée durant l’année 2022 s’intensifie. Aux dernières nouvelles, Jon Prosser est venu souligner que Google n’annoncerait pas le produit durant la Google I/O, mais plutôt pour la fin de l’année aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro, probablement en octobre. La firme américaine envisagerait cependant de teaser la montre durant cet évènement, se déroulant cette année du 11 au 12 mai.

Une nouvelle fuite d’information tend à préciser une annonce très prochaine de la Pixel Watch, ou plus probablement son teasing. En effet, le leaker Evan Blass (@evleaks) vient de publier sur le réseau social Twitter une image accompagné du message suivant « Ce ne sera plus très long maintenant ». Nous pouvons voir sur le visuel partagé la mention de la Pixel Rohan, soit le nom de code en interne de la Pixel Watch. En plus de cela, nous découvrons la mention de « Tutoriels interactifs » et du système d’exploitation embarqué par la montre : Wear OS 3.1. À noter, cette version n’a pour le moment pas été officialisée par Google. Il est ainsi fort probable que la firme américaine en parle durant sa conférence développeur de mai 2022.

À l’approche de la Google I/O, il semble ainsi de plus en plus probable que Google vienne parler partiellement de sa première montre connectée. Il serait aussi possible que la Pixel Watch soit totalement dévoilée. La patience est désormais de mise… jusqu’à la conférence développeur de Google ou des fuites d’informations supplémentaires !

