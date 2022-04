iPhone : un zoom optique x5 ou x10 sur les modèles de l’année prochaine

La partie photo des iPhone évolue doucement. Cependant, la génération de l’année prochaine devrait enfin profiter d’un avantage de taille : un zoom périscopique. Grâce à ce capteur, Apple proposerait ainsi un zoom optique x5, voire x10, sur les iPhone 15.

Un meilleur zoom optique à partir des iPhone 15

Selon The Elec, la firme à la pomme devrait prochainement ouvrir des lignes de productions avec une entreprise sud-coréenne afin de produire de nouveaux capteurs photo, qui devraient « probablement être conçu pour la caméra avec téléobjectif des iPhone de 2023 », soit les iPhone 15.

À travers le nouveau rapport de ce média, nous apprenons ainsi qu’Apple aurait conclu un accord avec Jahwa Electronics. Une fois approuvée par Apple, la nouvelle usine pourrait débuter la production de nouveaux capteurs photo. Dans les détails, nous apprenons qu’un investissement de 191 milliards de wons, soit environ 143 millions d’euros, aurait été fait pour construire des usines destinées à production de capteurs périscopiques avec stabilisation optique de l’image (OIS) d’ici à l’année 2023.

Dans les détails, ces nouveaux téléobjectifs périscopiques permettraient aux iPhone 15 de profiter d’un zoom optique x5 ou x10. Pour rappel, les iPhone 13 Pro ont droit à un zoom optique x3. Ce changement serait donc de taille afin de proposer une meilleure qualité photo sans perdre en qualité. Au niveau du zoom numérique, il serait x100.

Avant cette amélioration côté photo, les iPhone 14 et 14 Pro devraient avoir droit à un nouveau capteur principal (le grand-angle). Ce dernier passerait de 12 Mpx sur la génération précédente à 48 Mpx. Cela devrait notamment permettre de profiter de plus de détails sur les clichés ou encore de filmer en 8K. Outre ces améliorations techniques, ce changement impliquerait la présence d’un module photo plus grand sur ces modèles d’iPhone.

