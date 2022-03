Pixel Watch : les caractéristiques et la date de sortie de la montre de Google se précisent

De nouvelles informations concernant les caractéristiques et la date de sortie de la montre de Google ont fuité. Il en est de même pour le Pixel 6a. Les deux produits devraient sortir au printemps de cette année.

Pixel Watch : une présentation en mai 2022 ?

Le leaker spécialiste Jon Prosser parlait déjà il y a plusieurs mois de la Pixel Watch, en présentant quelques caractéristiques, et même de premières images exclusives.

© John Prosser et Rendersbyian

Un rapport publié par Android Police rapporte que la montre de Google a été référencée dans la base de données d’un opérateur américain. Celle-ci contient également quelques informations le Pixel 6a, smartphone abordable de la firme de Mountain View.

La Pixel Watch, première montre connectée de Google, connue sous le nom de code « Rohan », serait déclinée en trois coloris : gris, noir, or. Le site américain indique notamment que la Pixel Watch sera proposée avec 32 Go de stockage. On retrouverait une version de base, ainsi qu’une version cellulaire (4G).

Le Google Pixel 6a lancé en même temps

Le Pixel 6a débarquerait également en trois coloris différents, dans le même temps que la smartwatch. Le téléphone serait proposé en noir, blanc et vert. Dans la lignée des Pixel 4a ou 5a, le smartphone abordable serait doté d’un stockage de 128 Go. Les dernières rumeurs évoquent la présence d’un SoC Google Tensor accompagné de 6 ou 8 Go de RAM. Il embarquerait un écran OLED de 6,2 pouces.

© OnLeaks x 91Mobiles

Android Police ne renseigne ni prix ni date de sortie. Néanmoins, certains leakers suggèrent que Google présentera officiellement ces deux produits en mai. En effet, le Pixel 6a devrait être annoncé autour de la conférence Google I/O, au mois de mai. C’est donc à cette date que l’on devrait également découvrir officiellement la Pixel Watch. Pour l’instant, Google n’a pas encore confirmé les dates de son événement.

