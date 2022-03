Le design du Mac Studio et du nouvel écran externe dévoilé avant la conférence Apple

Plus que quelques heures avant la conférence Apple. Avant cet évènement tant attendu, de nouvelles rumeurs font surface. Nous venons en effet de découvrir le design du Mac Studio ; mais aussi celui d’un nouvel écran externe. Une présentation de ces produits durant l’évènement du 8 mars 2022 pourrait ainsi être de la partie.

Le Mac Studio et un écran externe abordable Apple se dévoilent en image

Le YouTubeur Luke Miani est venu faire quelques annonces de dernières minutes avant la conférence Peek Performance d’Apple. Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez que 9to5Mac souligne que l’informateur a un « bilan mitigé » avec les fuites Apple. Nous vous conseillons donc de prendre ses nouveaux design de produits Apple avec des pincettes.

Alors que nous parlions à peine d’un Mac Studio hier, Luke Miami est venu dévoiler la bête. Pour rappel, cet ordinateur de bureau devrait être un mix entre le Mac mini et le Mac Pro. Il offrirait ainsi plus de puissance que le modèle mini et un design plus compact que le Pro. Via les visuels dévoilés, nous voyons ainsi que le Mac Studio ferait trois fois la taille du Mac mini. Ce dernier mesurerait ainsi 4 pouces (10,16 cm), contre 1,4 pouce (3,55 cm) pour le Mac mini.

Nous remarquons ensuite la présence d’une zone de ventilation en bas du Mac Studio ainsi que d’une lumière LED à l’avant. Le YouTubeur n’a cependant pas spécifié les puces embarquées dans ce modèle, ni les ports présents à l’arrière. Il souligne simplement qu’il aura droit à plus de ports USB-C que le Mac mini avec puce M1. Pour finir, Luke Miani annonce « sans équivoque » que le Mac Studio sera présenté lors de la keynote Apple de ce mardi.

Un nouvel écran externe Apple profite aussi d’un visuel. Ce dernier devrait aller de pair avec le Mac Studio. Profitant d’une diagonale de 27 pouces, ce moniteur nommé Studio Display devrait normalement être plus abordable que le Pro Display XDR. D’ailleurs, nous apprenons qu’il devrait profiter de bordures plus fines par rapport à ce modèle haut de gamme.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple M2 : la nouvelle puce pour Mac lancée ce mardi 8 mars 2022 !