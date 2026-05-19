Geotab offre une visibilité incomparable pour une gestion sereine de votre flotte

Geotab révolutionne la gestion de flotte avec une nouvelle gamme de boîtiers GO et de traceurs d’actifs GO Anywhere. Face à l’envolée du prix du diesel et au vol de matériel, cette solution promet une vision complète sur les équipements et véhicules. Découvrons comment ces innovations simplifient le suivi des actifs, tout en réduisant les pertes et les coûts.

Une nouvelle génération de solutions connectées pour les flottes

Avec son lancement européen lors de Geotab Connect Europe 2026, Geotab propose des appareils intelligents. Ces produits sont pensés pour s’adapter aux défis du secteur : hausse des coûts de carburant, vols d’équipements et marges sous pression. Grâce à une plateforme intelligente et à des capteurs précis, les gestionnaires de flotte bénéficient d’informations fiables. Ainsi, ils peuvent mieux anticiper, planifier et sécuriser leurs activités quotidiennes.

Des boîtiers GO pour une gestion intelligente des véhicules

La gamme GO et GO Plus repose sur une architecture unifiée. Elle intègre la connectivité Bluetooth et offre des capacités de suivi avancées. Par exemple, des alertes sont déclenchées en cas de tentative de sabotage ou lors d’événements spécifiques. Le boîtier GO Plus va encore plus loin. Il propose une connectivité satellite, un accès Wi-Fi et une batterie de secours performante, même en cas de collision. Toutes ces données alimentent l’assistant Geotab Ace, qui prodigue des recommandations précieuses.

GO Anywhere : surveiller équipements et remorques à distance

Afin de couvrir l’ensemble des actifs d’une flotte, GO Anywhere cible les équipements non alimentés et les remorques. Sa grande autonomie, jusqu’à dix ans, facilite le suivi même dans les environnements difficiles. En cas de vol, un mode haute fréquence accélère la localisation pour une récupération rapide. La version GO Anywhere Plus assure un positionnement en temps réel grâce à une alimentation filaire et une batterie de secours. Enfin, un module dédié permet le suivi d’outils portables exposés aux pertes.

En conclusion, la nouvelle gamme proposée par Geotab s’adresse à tous les gestionnaires souhaitant optimiser leur flotte. Avec ces outils, ils bénéficient d’une vision unifiée sur tous les actifs. Cela réduit le risque de pertes, améliore la sécurité et simplifie les opérations. Geotab confirme ainsi sa place de leader en gestion intelligente d’actifs connectés.

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