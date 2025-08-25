iOS 18.6 : Apple bloque le retour en arrière pour renforcer la sécurité

Apple vient de cesser de signer la version iOS 18.6, rendant impossible toute rétrogradation vers cette mise à jour. Cette décision intervient après le déploiement de correctifs importants dans les versions 18.6.1 et 18.6.2. En bloquant l’accès à une version antérieure, Apple cherche à protéger ses utilisateurs contre les failles de sécurité déjà corrigées. Ce choix technique, bien que contraignant pour certains, s’inscrit dans une stratégie globale de sécurisation de l’écosystème iOS.

Une mesure pour éviter les failles connues dans iOS 18.6

La version iOS 18.6, lancée fin juillet, apportait plusieurs améliorations. Citons, par exemple, des corrections de bugs et une optimisation de la fonction Souvenirs dans l’application Photos. Elle introduisait aussi des ajustements liés à la gestion des places de marché d’applications tierces dans l’Union européenne. Cependant, malgré ces nouveautés, Apple a rapidement publié deux mises à jour supplémentaires. L’une d’entre elles réactivait la mesure de saturation en oxygène via l’Apple Watch aux États-Unis.

Avec la sortie d’iOS 18.6.2, qui inclut un correctif de sécurité majeur, Apple a décidé de ne plus signer la version 18.6. Cela signifie qu’il n’est plus possible de revenir à cette version via iTunes ou Finder. Cette pratique, courante chez Apple, vise à limiter les risques liés à l’utilisation de versions vulnérables. Elle oblige les utilisateurs à rester sur les versions les plus récentes, jugées plus sûres et plus stables.

Vers une transition accélérée vers iOS 18.6.x et iOS 26

La fin de signature d’iOS 18.6 intervient alors qu’Apple prépare activement le lancement d’iOS 26. Depuis juin, plusieurs versions bêta ont été testées par les développeurs et les utilisateurs inscrits au programme public. Cette nouvelle version devrait être annoncée officiellement le mois prochain, avec des nouveautés attendues en matière de personnalisation, de sécurité et d’intelligence artificielle.

En attendant, les utilisateurs d’iPhone doivent s’adapter aux mises à jour successives et aux restrictions imposées par Apple. Si certains regrettent de ne plus pouvoir revenir à une version antérieure, la majorité des utilisateurs bénéficient d’un système plus sécurisé. Cette stratégie de verrouillage des versions reflète la volonté d’Apple de garder le contrôle sur son environnement logiciel. Et ce, tout en garantissant une expérience utilisateur cohérente et protégée.