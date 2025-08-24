AirPods : quand les écouteurs d’Apple deviennent des traqueurs inattendus

Les AirPods sont connus pour leur qualité sonore et leur design épuré. Mais une récente histoire survenue en Italie montre qu’ils peuvent aussi servir à retrouver des objets volés, comme le ferait un AirTag. Grâce à la fonction « Localiser » d’Apple, une famille américaine a pu suivre la trace d’un sac dérobé contenant des documents essentiels. Ce fait divers met en lumière une fonctionnalité méconnue des AirPods, qui pourrait bien changer la manière dont nous les utilisons au quotidien.

Quand les AirPods sauvent un voyage à l’étranger

En vacances à Venise, une mère de famille américaine s’est fait voler son sac à dos dans la rue. À l’intérieur se trouvaient son portefeuille, son passeport, ses cartes bancaires et une paire d’AirPods. Une fois arrivée à son logement, elle découvre le vol et panique à l’idée de perdre ses papiers d’identité. Heureusement, ses AirPods sont détectables via l’application « Localiser », même sans connexion directe à son iPhone.

Avec l’aide de son mari, elle suit la position des écouteurs et retrouve les voleurs dans une rue voisine. Elle les confronte en attendant la police. L’un des suspects s’enfuit avec le sac, mais finit par l’abandonner. Grâce à la coopération entre les autorités italiennes et américaines, les objets sont récupérés et remis à un bureau de liaison à l’aéroport.

Le réseau Find My : une technologie plus puissante qu’on ne le pense

Pour rappel, les AirTags sont conçus pour le suivi d’objets, mais les AirPods peuvent aussi profiter du réseau Find My. Ce système utilise les appareils Apple à proximité pour relayer la position d’un objet perdu. Ainsi, même si les AirPods ne sont pas connectés à un iPhone, ils peuvent rester visibles dans l’application pendant 24 heures. Cette fonctionnalité est disponible sur les AirPods Pro, AirPods Max et les modèles récents.

Bien que les AirTags restent plus fiables pour le suivi de longue durée, les AirPods offrent une solution temporaire efficace. En effet, leur capacité à émettre un signal Bluetooth les rend utiles dans les premières heures suivant une perte ou un vol. Pour les utilisateurs Apple, cette fonction peut faire toute la différence, surtout en voyage. Néanmoins, elle requiert de bien connaître les options de localisation offertes par l’écosystème Apple.