Clutch : quand les créateurs de Forza Horizon dévoilent un mix de leur jeu de course et Need for Speed

Here comes a new challenger, et cette fois, il risque de bien séduire les nostalgiques. Maverick Games, un studio fondé par plusieurs vétérans de la franchise Forza Horizon, ont dévoilé Clutch lors du Summer Game Fest 2026. Il s’agit d’un jeu de course en monde ouvert, mais avec un fort goût des Need for Speed d’antan. Et ça se passe en France !

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Clutch, une aventure de course au cœur de la Riviera française…

L’action de Clutch se déroule sur une version fictive de la Côte d’Azur, largement inspirée de Monaco et des paysages emblématiques de la Riviera française. Les premières images diffusées lors du Summer Game Fest 2026 montrent notamment les routes côtières, les villes luxueuses et les arrière-pays sinueux rappelant la beauté du paysage monégasque.

Le scénario suivra Theo et Cass Martial, un frère et une sœur pilotes de talent engagés dans la prestigieuse ligue R1K. Leur ascension dans le monde de la course professionnelle les conduira également à croiser la route du Midnight Collective, une organisation liée à l’univers des courses clandestines. Le scénario est d’ailleurs signé Jamie Brittain, connu pour avoir co-créé la série télévisée britannique Skins.

…entre Forza Horizon et NFS

Si les premières images rappellent naturellement Forza Horizon, Clutch semble vouloir pousser le concept plus loin en intégrant de nombreuses séquences scénarisées à la sauce Need For Speed. Les joueurs pourront participer à des compétitions officielles, prendre part à des événements illégaux, explorer librement le monde ouvert. Ils peuvent également accomplir diverses missions mettant en scène poursuites et évasions contre les forces de l’ordre. Oui, exactement comme dans les anciens NFS !

Certaines démonstrations ont même présenté l’utilisation d’un gadget de type harpon, destiné à renverser les voitures de police. En gros, c’est comme si Forza Horizon a fusionné avec Need For Speed Carbon ou Most Wanted. De quoi offrir une expérience de conduite immersive tout en conservant un rythme digne d’un film d’action moderne.

Côté véhicules, Maverick Games promet 150 voitures personnalisables dans les moindres détails. Le jeu sera également jouable en mode coopératif à 2 joueurs, avec un mode en ligne pouvant accueillir jusqu’ à 16 joueurs.

Clutch est attendu au printemps 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, appréciez le premier trailer :