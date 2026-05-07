Stranger Than Heaven dévoile enfin son histoire, et c’est colossal

30 minutes : c’est la durée de la vidéo que Ryu Ga Gotoku Studio a publié lors du Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven d’hier. 30 minutes durant lesquelles le studio derrière Yakuza / Like a Dragon a dévoilé une multitude de nouveaux détails sur les personnages du jeu, son histoire, son gameplay, ainsi que ses liens avec d’autres titres de l’univers Yakuza. Et de l’histoire, vous en aurez beaucoup !

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50 ans d’histoire pour Stranger Than Heaven ?

Alors là, on peut dire que Ryu Ga Gotoku Studio n’a pas fait les choses à moitié. Dans Stranger Than Heaven, le joueur incarnera Makoto Daito, né d’un père américain et d’une mère japonaise. Devenu orphelin très jeune, il quitte les États-Unis en 1915 pour rejoindre le Japon dans l’espoir d’y construire une nouvelle vie. Ce point de départ lancera un récit qui s’étendra sur cinq décennies, de 1915 à 1965.

La saga s’étendra alors sur cinq périodes distinctes de l’histoire du Japon, chacune d’elles se déroulant dans cinq villes différentes. L’aventure fera voyager les joueurs dans la ville portuaire de Kokura en 1915, à Kure sous le contrôle des yakuza en 1929, à Osaka en 1943, à Atami post-guerre en 1951, et enfin dans le quartier de Kamurocho, à Shinjuku, en 1965. Ce dernier apparaît également dans les anciens jeux Yakuza, suggérant des liens potentiels entre les deux univers.

Un gameplay et casting inédits

Pendant la présentation, Ruy Ga Gotoku Studio a également dévoilé une mécanique de combat originale pour Stranger Than Heaven. Celle-ci permet aux joueurs de contrôler indépendamment les deux bras du protagoniste. Concrètement, Makoto pourra bloquer une attaque avec une main pendant qu’il contre avec l’autre. Il pourra également immobiliser un adversaire tout en frappant, et manier différentes armes de façon plus dynamique.

La musique jouera également un rôle important dans l’aventure. Doté d’un talent naturel pour tout ce qui touche à la musique, Makoto pourra exploiter les sons de son environnement pour composer, mais aussi évoluer dans des clubs et interagir avec des artistes. Il peut ainsi devenir producteur, promoteur et manager, via des quêtes et mini-jeux.

Cette dimension musicale n’est pas un hasard. Le casting de Stranger Than Heaven se compose d’artistes de renom, comme Snoop Dogg qui joue le rôle d’Orpheus, contrebandier et mentor de Makoto. L’acteur et musicien Dean Fujioka incarne également Yu Shinjo, l’ami proche et rival du protagoniste. Quant à Tori Kelly, l’auteure-compositrice-interprète de R&B, elle joue le rôle de Suzy, une chanteuse étrangère qui rêve de percer au Japon.

Enfin, d’autres acteurs rejoindront Stranger Than Heaven, dont Moeka Hoshi, Cordell Broadus et Akio Otsuka. Leurs rôles n’ont pas encore été révélés.

Une sortie prévue cet hiver sur consoles et PC

Stranger Than Heaven sortira durant l’hiver 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Microsoft a confirmé que le jeu sera disponible en Day One dans le Xbox Game Pass.

En attendant, vous pouvez regarder la dernière bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :