Precisely Data Integrity Suite : des progrès majeurs pour des données fiables et prêtes pour l’IA

La gestion des données est un défi crucial pour toute entreprise qui souhaite réussir sa transformation digitale. Avec l’essor de l’IA, disposer de données fiables, intégrées et gouvernées devient encore plus vital. C’est dans ce contexte que Precisely dévoile les nouvelles avancées de sa Data Integrity Suite. Ces innovations offrent un chemin rapide vers des données prêtes pour l’IA et l’automatisation.

Nouveautés de la Precisely Data Integrity Suite pour l’IA

Dans sa nouvelle version, la Precisely Data Integrity Suite s’enrichit de fonctionnalités pensées pour l’intelligence artificielle. Un agent d’intégration, une marketplace de produits de données et des API MCP font maintenant partie de l’offre. Ces solutions facilitent la création, le partage et l’exploitation de données de haute qualité entre équipes, partenaires et applications IA.

Un agent d’intégration et une marketplace pour des données fiables

L’Agent d’Intégration des Données automatise les tâches fastidieuses de paramétrage et de validation. Il réduit le temps consacré à la préparation des données et sécurise leur cohérence. En complément, la marketplace lancée avec Huwise centralise et partage des produits de données fiables à l’échelle de l’entreprise ou avec des partenaires. Les équipes trouvent, réutilisent et publient facilement les informations dont elles ont besoin, sans repartir de zéro à chaque projet.

Des API MCP pour automatiser les workflows pilotés par l’IA

La suite propose aussi de nouvelles API synchronisées avec le serveur MCP hébergé par Precisely. Ces interfaces permettent d’intégrer et d’automatiser les workflows liés aux données, comme la qualité ou l’enrichissement. Ainsi, les collaborateurs peuvent interroger leurs systèmes avec des requêtes simples, sans écrire de code complexe.

Avec cette mise à jour, Precisely Data Integrity Suite montre son engagement pour des données prêtes pour l’IA. Grâce à un écosystème complet mêlant agents intelligents, marketplace et intégration automatisée, elle simplifie la vie des entreprises. Préparer et exploiter des données de confiance n’a jamais été aussi simple. Les organisations peuvent avancer sereinement vers des applications d’intelligence artificielle, avec plus d’efficacité et de sécurité.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?