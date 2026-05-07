Mistral Medium 3.5 : l’IA française défie les géants avec un modèle 128B accessible

La licorne française Mistral AI poursuit son offensive sur le marché mondial de l’intelligence artificielle en dévoilant le Mistral Medium 3.5. Ce nouveau venu s’impose comme une alternative robuste et souveraine face aux solutions américaines. Avec ses 128 milliards de paramètres, ce modèle open source se positionne stratégiquement entre performance technique et accessibilité financière. Et ce, tout en offrant une flexibilité inédite pour les entreprises soucieuses de la confidentialité de leurs données.

Mistral Medium 3.5 : une fusion technologique au service de la polyvalence

Mistral AI simplifie son offre en intégrant trois de ses technologies phares au sein d’un jeu de poids unique. Le Mistral Medium 3.5 combine désormais les capacités de dialogue de Medium, les facultés de réflexion complexe de Magistral et l’expertise en programmation de Devstral. Cette architecture dense permet au modèle de traiter des contextes larges allant jusqu’à 256 000 jetons. Cela facilite ainsi l’analyse de documents volumineux ou de bases de code complètes.

Cette polyvalence se confirme sur les terrains techniques. Sur le banc d’essai SWE-Bench Verified, qui évalue la capacité d’une IA à corriger des bugs réels sur GitHub, le modèle français atteint un score solide de 77,6 %. Bien qu’il se situe légèrement derrière les 79,6 % de Claude Sonnet 4.6, il démontre une efficacité remarquable pour l’automatisation du développement. Pour mieux comprendre l’évolution de la gamme, vous pouvez consulter ce test et comparaison du Mistral AI Small 4.

Un rapport performance-prix divisé par deux

L’argument majeur du Mistral Medium 3.5 réside dans sa grille tarifaire agressive. L’accès via API coûte 1,50 $ par million de jetons en entrée et 7,50 $ en sortie. En comparaison, Claude Sonnet 4.6 facture respectivement 3 $ et 15 $ pour le même volume. Mistral divise donc la facture par deux pour une performance qui reste très compétitive. Et ce, à seulement deux points d’écart sur les benchmarks de codage.

Au-delà du prix, la nature open source sous licence MIT modifiée offre un avantage stratégique. Les organisations peuvent déployer le modèle localement sur quatre processeurs graphiques (GPU). Cette autonomie infrastructurelle garantit que les données sensibles ne quittent jamais les serveurs de l’entreprise. Il s’agit là d’une exigence de plus en plus forte chez les acteurs industriels et publics européens.

L’émergence des agents autonomes avec Vibe

Mistral AI ne se contente pas de fournir un modèle de langage, l’entreprise lance également Vibe. Ce service propose des « agents distants » capables d’exécuter des missions complexes en arrière-plan. Contrairement aux interfaces de chat classiques, l’utilisateur confie une tâche, comme la réécriture d’un module informatique ou la création de tests, et l’agent travaille de manière autonome dans le cloud.

Une fois la mission accomplie, l’IA soumet directement le résultat, par exemple via une « pull request » sur GitHub. Cette approche transforme l’IA en un véritable collaborateur capable de gérer les tâches fastidieuses pendant que l’humain se concentre sur la supervision. Parallèlement, le mode « Work » intégré à l’interface Le Chat étend ces capacités aux fonctions administratives, comme l’organisation de réunions ou le tri de courriels.

Souveraineté et ambitions européennes

Dans un paysage dominé par les modèles américains et la montée en puissance des solutions chinoises comme Qwen ou DeepSeek, Mistral AI joue la carte de l’indépendance technologique. L’entreprise mise sur l’ouverture et la proximité avec le tissu économique européen pour se différencier. Cette vision s’inscrit dans une dynamique globale de partenariats stratégiques, à l’image de l’alliance entre G42 et Mistral AI pour une IA ouverte.

Si Mistral n’affiche pas encore les scores les plus élevés sur tous les benchmarks de raisonnement général, son focus sur l’efficacité métier et le code semble porter ses fruits. Le défi reste désormais de convaincre les décideurs européens d’investir massivement dans ces outils souverains. L’objectif étant de garantir une autonomie numérique durable face aux géants de la Silicon Valley.