Mistral AI Small 4 : test, benchmarks et comparaison avec ChatGPT (2026)

La startup française Mistral AI a frappé un grand coup le 16 mars 2026 en lançant Mistral Small 4, son nouveau modèle d’intelligence artificielle open source. Avec 119 milliards de paramètres, une architecture inédite Mixture-of-Experts et un partenariat stratégique avec NVIDIA, ce modèle ambitionne rien de moins que de détrôner GPT-4o Mini sur son propre terrain. On a passé tout ça au crible.

Mistral Small 4 : la fiche technique complète

Commençons par le plus important : ce que Small 4 a dans le ventre. Mistral a opté pour une architecture Mixture-of-Experts (MoE) à 128 experts, dont seulement 4 sont activés à chaque token traité. Résultat concret : le modèle dispose techniquement de 119 milliards de paramètres au total, mais n’en mobilise que 6,5 milliards lors de chaque inférence. L’idée, c’est d’avoir la puissance d’un géant avec la légèreté d’un modèle compact.

Voici les caractéristiques clés :

Paramètres totaux : 119 milliards (MoE, 128 experts, 4 actifs par token)

119 milliards (MoE, 128 experts, 4 actifs par token) Paramètres actifs : ~6,5 milliards par inférence

~6,5 milliards par inférence Fenêtre de contexte : 256 000 tokens (soit environ 200 000 mots)

256 000 tokens (soit environ 200 000 mots) Multimodal : texte + images (analyse de documents, extraction de données visuelles)

texte + images (analyse de documents, extraction de données visuelles) Multilingue : optimisé pour de nombreuses langues, dont le français

optimisé pour de nombreuses langues, dont le français Raisonnement configurable : paramètre reasoning_effort (none / low / high)

paramètre (none / low / high) Licence : Apache 2.0, utilisation commerciale libre, zéro royalties

Ce qui est particulièrement malin avec Small 4, c’est qu’il remplace trois modèles distincts en un seul : Magistral (raisonnement), Pixtral (vision multimodale) et Devstral (coding agentic). Une consolidation majeure qui simplifie considérablement l’intégration pour les développeurs.

La fenêtre de contexte de 256 000 tokens mérite d’être soulignée : c’est le double de ce que propose GPT-4o Mini, et suffisant pour analyser un roman entier ou un long rapport technique en une seule passe.

Benchmarks : Mistral Small 4 face à GPT-4o Mini et Llama 3.3

Les chiffres officiels sont impressionnants. Sur LiveCodeBench, l’un des benchmarks les plus exigeants pour la génération de code, Mistral Small 4 surpasse GPT-OSS 120B tout en produisant des réponses 20 % plus courtes. Autrement dit, plus efficace et plus concis en même temps.

Sur le benchmark AA LCR (raisonnement long contexte), Small 4 obtient un score de 0,72 avec seulement 1 600 caractères de sortie, là où les modèles Qwen comparables nécessitent 3,5 à 4 fois plus de tokens pour atteindre des performances équivalentes. Un avantage décisif en termes de coût d’inférence.

Comparaison directe : Mistral Small 4 vs GPT-4o Mini

Critère Mistral Small 4 GPT-4o Mini Paramètres totaux 119B (MoE) Non communiqué (~8B estimé) Fenêtre de contexte 256 000 tokens 128 000 tokens Multimodal Texte + Images Texte + Images + Audio Licence Apache 2.0 (open source) Propriétaire Déploiement Self-hosted, API, NIM API OpenAI uniquement Coding (LiveCodeBench) Supérieur (-20 % de tokens) Référence Vitesse vs génération précédente +40 % rapidité, 3x débit N/A

Par rapport à sa propre génération précédente (Mistral Small 3), Small 4 est 40 % plus rapide en temps de complétion et gère trois fois plus de requêtes par seconde dans une configuration optimisée pour le débit. Pour des applications à fort volume, c’est un changement de paradigme.

Là où GPT-4o Mini reste avantageux, c’est dans la maturité de l’écosystème OpenAI et la prise en charge audio. Small 4 ne gère pas (encore) la modalité sonore. Mais pour du texte pur et du code, la balance penche nettement du côté français. D’ailleurs, OpenAI vient justement de riposter avec le lancement de GPT-5.4 mini, preuve que la compétition est plus féroce que jamais dans le segment des modèles compacts.

Partenariat NVIDIA : ce que ça change vraiment

L’une des annonces les plus importantes qui accompagne Small 4 est le partenariat stratégique entre Mistral AI et NVIDIA. Les deux entreprises ont formalisé une collaboration de co-développement de modèles open source de pointe, Mistral AI devenant membre fondateur de la NVIDIA Nemotron Coalition.

Concrètement, qu’est-ce que ça implique pour les utilisateurs ?

Disponibilité day-0 sur NVIDIA NIM : Mistral Small 4 est accessible dès son lancement via les conteneurs NIM de NVIDIA, avec une inférence optimisée clé en main pour les GPU NVIDIA.

Mistral Small 4 est accessible dès son lancement via les conteneurs NIM de NVIDIA, avec une inférence optimisée clé en main pour les GPU NVIDIA. Prototypage gratuit : Les développeurs peuvent tester le modèle gratuitement sur la plateforme build.nvidia.com avec du compute NVIDIA accéléré.

Les développeurs peuvent tester le modèle gratuitement sur la plateforme avec du compute NVIDIA accéléré. Format NVFP4 sur Hugging Face : Une version quantifiée spécifiquement optimisée pour les GPU NVIDIA est disponible sur Hugging Face ( Mistral-Small-4-119B-2603-NVFP4 ), ce qui permet de faire tourner ce modèle de 119B sur du matériel grand public avancé.

Ce partenariat positionne Mistral AI dans une autre dimension. Ce n’est plus seulement une startup française qui fait de bons modèles, c’est désormais un acteur intégré dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA enterprise mondiale. Cela rappelle d’ailleurs l’alliance récente entre Mistral AI et G42, qui confirmait déjà cette stratégie de partenariats internationaux. Pour l’écosystème open source européen, c’est une excellente nouvelle.

Pour qui est fait Mistral Small 4 ?

Soyons directs : Mistral Small 4 n’est pas un produit grand public. Il n’existe pas d’interface comme ChatGPT pour s’en servir directement (du moins pas encore en natif). C’est avant tout un modèle pour développeurs, entreprises et passionnés d’IA.

Il est fait pour vous si…

Vous êtes développeur et voulez intégrer de l’IA dans vos applications sans dépendre d’une API propriétaire ni payer de royalties.

et voulez intégrer de l’IA dans vos applications sans dépendre d’une API propriétaire ni payer de royalties. Vous gérez de l’infra IA et cherchez un modèle performant auto-hébergeable, avec un fort débit et une faible latence.

et cherchez un modèle performant auto-hébergeable, avec un fort débit et une faible latence. Vous travaillez sur des documents longs (contrats, rapports, code base entière) et avez besoin d’un contexte étendu à 256K tokens.

(contrats, rapports, code base entière) et avez besoin d’un contexte étendu à 256K tokens. Vous voulez du raisonnement modulable : la capacité à ajuster reasoning_effort est idéale pour des pipelines où certains appels nécessitent de la réflexion approfondie et d’autres une réponse instantanée.

Moins adapté si…

Vous voulez une interface conversationnelle simple, clé en main, comme ChatGPT.

Vous avez besoin de traitement audio ou vidéo natif.

Vous n’avez pas l’infrastructure pour auto-héberger un modèle de 119B paramètres.

Pour une utilisation accessible, Mistral Small 4 est disponible via l’API Mistral, Mistral AI Studio et Hugging Face. Et si vous vous intéressez à d’autres avancées dans l’IA open source, les alternatives ne manquent pas.

Notre verdict

Mistral Small 4 est une prouesse technique qui confirme que la France joue désormais dans la cour des grands de l’IA mondiale. L’architecture MoE 128 experts, la fenêtre de contexte de 256K tokens, la triple fusion Instruct/Reasoning/Vision et la licence Apache 2.0 en font un modèle objectivement supérieur à GPT-4o Mini sur plusieurs métriques clés, notamment pour le code et le traitement de documents longs.

Le partenariat NVIDIA est la cerise sur le gâteau : il assure une intégration production-ready dès le premier jour, ce que peu de modèles open source peuvent revendiquer. Si vous êtes développeur ou décideur tech, c’est clairement un modèle à évaluer sérieusement comme alternative aux solutions propriétaires.

Mistral n’a pas encore gagné la guerre. OpenAI, Google et Meta ne s’avouent pas vaincus, et la course aux modèles LLM toujours plus performants s’accélère. Mais la startup parisienne s’impose comme l’alternative open source la plus crédible du moment. Et ça, c’est une bonne nouvelle pour tout l’écosystème tech européen.

FAQ – Mistral AI Small 4

Mistral AI Small 4 est-il gratuit ?

Le modèle est publié sous licence Apache 2.0 : entièrement gratuit à utiliser, modifier et redistribuer, y compris commercialement. Vous pouvez le télécharger sur Hugging Face et l’héberger vous-même sans payer de royalties. L’accès via l’API Mistral reste payant à l’usage, mais l’auto-hébergement est totalement libre.

Mistral Small 4 est-il meilleur que ChatGPT ?

Sur plusieurs critères objectifs, oui. Small 4 surpasse GPT-4o Mini sur les benchmarks de coding (LiveCodeBench) avec des réponses plus concises, et offre une fenêtre de contexte deux fois plus grande (256K vs 128K tokens). Il est aussi open source et auto-hébergeable. GPT-4o Mini garde l’avantage sur la gestion audio et la maturité de l’écosystème OpenAI.

Combien de paramètres a Mistral Small 4 ?

119 milliards de paramètres au total, mais son architecture MoE n’en active que 6,5 milliards par token lors de l’inférence, ce qui le rend beaucoup plus efficace en calcul qu’un modèle dense équivalent.

Il est accessible via l’API officielle Mistral AI, Mistral AI Studio, les conteneurs NVIDIA NIM, et en auto-hébergement depuis Hugging Face. Les frameworks vLLM et llama.cpp sont supportés nativement.

Qu’est-ce que le partenariat Mistral-NVIDIA apporte concrètement ?

Small 4 est disponible day-0 sur NVIDIA NIM avec des conteneurs d’inférence optimisés. Les développeurs peuvent prototyper gratuitement sur build.nvidia.com . Mistral AI est désormais membre fondateur de la NVIDIA Nemotron Coalition pour co-développer des modèles open source de pointe.

Sources : Annonce officielle Mistral Small 4 | Partenariat NVIDIA x Mistral AI