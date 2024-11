Pixtral-Large de Mistral AI : Une révolution qui éclipse Gemini 1.5 Pro et GPT-4o !

Mistral AI ne cesse de surprendre. La start-up française dévoile Pixtral-Large, un modèle révolutionnaire qui éclipse ses concurrents les plus renommés comme GPT-4o d’OpenAI ou Gemini 1.5 Pro de Google. Conçu à partir de Mistral Large 2, ce modèle multimodal impressionne par sa puissance et ses fonctionnalités inédites. Pour marquer cette avancée, Pixtral-Large est intégré à « Le Chat », l’interface conversationnelle de Mistral, désormais enrichie d’outils innovants.

Une prouesse technique : 124 milliards de paramètres au service de la précision

Pixtral-Large repose sur une base technique impressionnante. Doté de 124 milliards de paramètres et d’une fenêtre de contexte de 128 000 jetons, il gère des tâches complexes mêlant texte et images. Il peut traiter jusqu’à 30 images haute résolution, un véritable atout pour les entreprises. Selon Mistral AI, ce modèle « définit de nouveaux standards » en compréhension d’images, de graphiques et de documents.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur MathVista, un test évaluant le raisonnement mathématique sur données visuelles, Pixtral-Large décroche un score de 69,4 %, dépassant Gemini 1.5 Pro (67,8 %) et GPT-4o (65,4 %). Même constat sur ChartQA et DocVQA, où il surpasse ses rivaux dans l’analyse de graphiques et de documents complexes. Ces résultats positionnent Mistral AI comme un sérieux concurrent face aux géants de l’IA comme Google, OpenAI et Anthropic.

« Le Chat » de Mistral AI : la nouvelle référence face à ChatGPT et Gemini ?

Mistral AI ne se contente pas de modèles puissants. Avec sa dernière version de « Le Chat », la start-up propose une expérience utilisateur enrichie et intuitive. L’ajout de Pixtral-Large permet une meilleure compréhension des documents et images. Mais ce n’est pas tout. « Le Chat » intègre désormais des fonctionnalités clés comme :

Le canvas pour l’idéation et la création en ligne, permettant d’éditer et exporter directement des projets.

La recherche sur le web avec citations, un atout pour vérifier les informations.

La génération d’images avancée, propulsée par Black Forest Labs Flux Pro.

Ces nouveautés offrent une polyvalence qui rivalise avec ChatGPT d’OpenAI ou Gemini de Google. « Nous voulons mettre l’IA de pointe entre vos mains », explique Mistral AI. Cette ambition se reflète dans le modèle économique de « Le Chat », accessible gratuitement dans sa version bêta, avec des options premium en préparation.