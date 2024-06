Chatbot IA : Claude surpasse GPT-4o dans certains tests

L’entreprise technologique Anthropic a déployé jeudi son nouveau modèle de langage d’IA. Il porte le nom de Claude 3.5 Sonnet. Fonctionnant deux fois plus vite, le chatbot surpasse Claude 3 Opus, le précédent modèle haut de gamme de l’entreprise. De plus, il bat les records de l’industrie technologique en matière de raisonnement, de connaissances et de maîtrise de codage. Sur de nombreux benchmarks publiés par Anthropic, Claude 3.5 Sonnet surpasse même le GPT-4o d’OpenAI.

Zoom sur le nouveau chatbot Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic

Selon Anthropic, Claude 3.5 Sonnet marque un pas en avant dans la compréhension des nuances, de l’humour et des invites compliquées. En effet, le chatbot peut écrire sur un ton plus naturel. Si Sonnet est le modèle le plus équilibré de la société, sa mise à jour avec Claude 3.5 démontre la vitesse vertigineuse à laquelle les entreprises d’IA s’efforcent de publier leurs dernières avancées.

Mais une surprise attend également les entreprises avec ce chatbot. Anthropic affirme que Claude 3.5 Sonnet est également meilleur dans l’interprétation des entrées visuelles que Claude 3.0 Opus. Ainsi, le nouveau modèle peut transcrire avec précision du texte à partir d’images imparfaites. Une compétence qui attirera les clients des secteurs de la vente, de la logistique et des services financiers. En particulier, s’ils ont besoin d’extraire des données à partir de tableaux, de graphiques et d’autres indices visuels.

Enfin, un nouvel espace de travail qu’Anthropic appelle Artifacts est aussi disponible avec la mise à jour de Claude. Artifacts est une première étape pour faire du nouveau modèle un espace de collaboration d’équipe plus large.

Claude 3.5 Sonnet : 3 dollars par million de jetons d’entrée et 15 dollars par million de jetons de sortie

Le nouveau modèle est disponible dès maintenant pour toute personne qui dispose d’un compte sur son site Internet ou dans l’application Claude iOS.

Les utilisateurs de Claude peuvent également y accéder via l’API Anthropic, Amazon Bedrock et Vertex AI de Google Cloud. Réservez 3 dollars par million de jetons pour l’entrée et 15 dollars par million de jetons pour la sortie.