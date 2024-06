Samsung Galaxy Buds 3 : un design de style AirPods ?

Samsung se prépare à lancer une nouvelle paire de Galaxy Buds, les Galaxy Buds 3. Selon certaines rumeurs, la société pourrait abandonner ses écouteurs en forme de haricots. À la place, elle adopterait des écouteurs sans fil avec des tiges de type AirPods et même un boîtier du même style. Les rendus, prétendument trouvés sur le détaillant coréen Coupang, semblent affirmer cette rumeur.

Un design similaire aux AirPods Pro d’Apple

Une publication sur Twitter/X partagée par TEQHNIKACROSS montre deux images capturées par le site Web de vente au détail coréen Coupang du boîtier des Galaxy Buds 3. Le boîtier abandonne le design carré des dernières générations pour un rectangle équipé de couvercle transparent.

Il montre les deux écouteurs avec une tige qui descend de chaque écouteur. La forme du boîtier et la taille du couvercle sont presque identiques aux AirPods Pro d’Apple, à une chose près : une couleur différente et un couvercle transparent.

갤럭시 버즈3의 제품 이미지가 쿠팡에서 발견되었습니다. pic.twitter.com/aCWUEyigVd — 01TR_repiV (@TEQHNIKACROSS) June 20, 2024

Ce design marque un grand changement par rapport à la conception habituelle de l’entreprise. Pour rappel, les écouteurs des Galaxy Buds 2 Pro et des Galaxy Buds FE étaient beaucoup plus ronds et n’avaient pas de tiges.

Lancement des Samsung Galaxy Buds 3 en juillet ?

Même si les boîtiers AirPods d’Apple sont réputés pour leur conception compacte, il est quand même curieux de voir Samsung opter pour une copie aussi fidèle. Et ce, après avoir proposé ses propres conceptions uniques pendant des années.

Nous ne savons pas encore quand Samsung présentera ces nouveaux écouteurs. Néanmoins, la société organise généralement des événements Unpacked le 10 juillet. Peut-être que Samsung y révèlera ses nouveaux Galaxy Buds 3 aux côtés de nouvelles technologies pliables et montres intelligentes ?