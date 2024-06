Contrat Apple et OpenAI : Aucun montant à la clé ?

Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg et grand spécialiste d’Apple, a rapporté une nouvelle surprenante. Apple et OpenAI ont récemment scellé un partenariat. Toutefois, ni l’un ni l’autre n’a eu à sortir son chéquier pour persuader l’autre de faire alliance. À la place, Apple aurait promis plus de notoriété à OpenAI en intégrant sa technologie dans les centaines de millions d’appareils iPhone, iPad et Mac. De plus, la collaboration semblerait miser sur le long terme. Explications.

Que peut-on dire de ce partenariat entre Apple et OpenAI ?

C’est lors WWDC d’Apple que la société a annoncé son partenariat avec OpenAI. Le but serait de faire profiter de la technologie d’OpenAI à tous les clients d’Apple. Comme il s’agit de deux entreprises technologiques de renom, il est normal que le public s’intéresse à la somme astronomique qui conditionne ce contrat. Mais à la surprise de tous, un rapport de Bloomberg a déclaré qu’aucun chèque ne sera versé à aucune des parties.

Apple semble avoir convaincu le créateur de ChatGPT que mettre sa technologie devant des centaines de millions d’utilisateurs est meilleur que n’importe quel type de paiement. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d’une panoplie de fonctionnalités en payant pour un compte Plus. Ils auront notamment accès au modèle GPT-4o. Ce dernier alimente les tâches d’IA sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Par ailleurs, Siri exploitera les capacités de ChatGPT pour la création des idées de menu et bien plus encore. Enfin, les outils d’écriture d’Apple utiliseront pour écrire des histoires ou réécrire des articles.

D’après Bloomberg, OpenAI pourrait gagner de l’argent en convainquant les utilisateurs d’Apple de payer 20 dollars par mois pour ChatGPT Plus.

Un partenariat à long terme ?

Apparemment, OpenAI serait intéressée par un partenariat à long terme avec Apple. Par conséquent, la collaboration entre les deux firmes technologiques ne viserait pas une rentabilité financière immédiate.

Néanmoins, si ce partenariat permet d’améliorer les produits d’Apple, il offrira à OpenAI un joli coup de publicité sur ses technologies. Mais ce qui est sûr, c’est que le pari paraît risqué pour OpenAI vu qu’il paie déjà Microsoft pour héberger ChatGPT.