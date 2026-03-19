MTN connectivité satellite : une avancée majeure sur AWS Marketplace

La connectivité satellite prend un nouveau tournant décisif grâce à MTN. L’entreprise lance un service innovant appelé StarEdge Horizon sur la plateforme AWS Marketplace. Avec cette nouveauté, les entreprises du monde entier peuvent accéder facilement à la connectivité satellite sécurisée pour leurs sites distants. Découvrons ensemble les atouts majeurs de cette innovation.

Un nouveau service satellite MTN disponible sur AWS Marketplace

Le nouveau service StarEdge Horizon de MTN est désormais accessible directement via AWS Marketplace. Les entreprises peuvent ainsi s’abonner et déployer en quelques clics une connectivité privée sur des satellites LEO. Cette solution simplifie l’intégration du cloud et offre une facturation consolidée grâce au compte AWS existant. L’installation se fait rapidement et permet une intégration parfaite avec les services Amazon, comme Cloud WAN ou Site Link.

Les avantages clés de StarEdge Horizon pour les entreprises

StarEdge Horizon présente de nombreux bénéfices pour les sociétés cherchant à connecter leurs équipes à distance. Voici les principales forces de cette solution :

Des connexions sécurisées et privées vers le cloud AWS.

et privées vers le cloud AWS. Une latence réduite et une performance accrue, même pour les sites éloignés.

Un processus d’abonnement rapide et simple sur le portail AWS Marketplace.

sur le portail AWS Marketplace. Une facturation centralisée pour tous les services satellites et cloud.

Pour chaque entreprise, il devient rapide d’étendre son réseau d’entreprise au niveau global avec sécurité et simplicité.

Une architecture sécurisée pour la connectivité cloud d’entreprise

L’architecture StarEdge Horizon repose sur un réseau de couche 2, idéal pour éviter l’usage classique des VPN. Ainsi, le service garantit la sécurité des données en acheminant le trafic hors de l’internet public. De plus, il propose une gestion centralisée des adresses IP et une application facile des politiques de sécurité. MTN assure ainsi la surveillance et le contrôle à distance, essentiels pour les secteurs sensibles comme l’énergie ou la logistique.

En conclusion, MTN confirme son rôle de pionnier en connectivité satellite avec StarEdge Horizon sur AWS Marketplace. Les entreprises bénéficient d’une solution rapide, fiable et sécurisée pour leurs besoins de connectivité cloud, où qu’elles soient. Cette offre marque une nouvelle étape dans l’accessibilité et la gestion de la connectivité satellite à l’échelle mondiale.

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