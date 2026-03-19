Alerte Sécurité iPhone : Pourquoi vous devez mettre à jour iOS 18 immédiatement

Une nouvelle faille critique « zéro-clic » menace les utilisateurs d’iPhone n’ayant pas encore installé les dernières mises à jour d’iOS 18. Voici ce que vous devez savoir pour protéger vos données.

Le “jardin fermé” d’Apple vient de subir une nouvelle secousse. Un outil de piratage sophistiqué, baptisé “DarkSword” par les chercheurs en sécurité, exploite actuellement une série de vulnérabilités critiques sur les appareils tournant sous d’anciennes versions d’iOS 18. Si votre iPhone affiche une notification de mise à jour que vous avez ignorée, vous pourriez être plus exposé que vous ne le pensez.

Qu’est-ce que l’attaque “DarkSword” et pourquoi est-elle dangereuse ?

Contrairement aux arnaques classiques par phishing où l’utilisateur doit cliquer sur un lien suspect, cette menace utilise des failles dites « zéro-clic ».

Le danger du “Zéro-Clic”

Une attaque zéro-clic est le cauchemar de tout utilisateur : le pirate peut infecter votre appareil sans aucune interaction de votre part. Pas besoin d’ouvrir un fichier ou de valider un téléchargement. Le simple fait de consulter un site web légitime mais compromis (attaque de type “point d’eau” ou watering hole) peut suffire à déclencher l’injection du code malveillant.

Les vulnérabilités exploitées (WebKit et Kernel)

L’article d’Engadget et les rapports techniques associés précisent que l’attaque cible principalement “WebKit”, le moteur de rendu de Safari.

CVE-2025-24201 : une faille permettant de sortir du ‘bac à sable’ (sandbox) de Safari.

une faille permettant de sortir du ‘bac à sable’ (sandbox) de Safari. Accès au Noyau (Kernel) : une fois la barrière du navigateur franchie, l’outil cherche à obtenir des privilèges élevés pour accéder à l’ensemble du système.

Êtes-vous à risque ? Les versions d’iOS concernées

Selon les dernières analyses de Lookout et Google, environ 14% des utilisateurs d’iPhone (soit plus de 220 millions d’appareils) seraient encore vulnérables car ils utilisent des versions obsolètes.

Statut Versions d’iOS Risque VULNÉRABLE iOS 18.0 à iOS 18.6.2 ÉLEVÉ (Cible active de DarkSword) PROTÉGÉ iOS 18.7.6 ou iOS 26.3.1+ FAIBLE (Correctifs appliqués)

Note : Les utilisateurs d’anciens modèles (iPhone X, 8) doivent également vérifier la disponibilité d’iOS 16.7.15 ou version supérieure.

Quelles données sont menacées ?

Une fois l’iPhone compromis par cet outil de piratage, les attaquants peuvent théoriquement :

Extraire vos messages : iMessage, WhatsApp et Telegram. Accéder à vos capteurs : Activer le micro ou la caméra à votre insu. Voler des données sensibles : Mots de passe, photos, données de santé et portefeuilles de cryptomonnaies.

Chronologie des observations de DarkSword et des correctifs de vulnérabilité. Crédits : Google Cloud

La seule parade efficace contre ces exploits sophistiqués est la mise à jour logicielle. Apple a déjà déployé les correctifs nécessaires.

1. Forcez la mise à jour logicielle

Ne remettez pas à plus tard. Suivez ce chemin :

Ouvrez les Réglages .

. Allez dans Général .

. Appuyez sur Mise à jour logicielle .

. Si une version est disponible (comme iOS 18.7.6 ou plus récent), installez-la immédiatement.

2. Activez le “Mode de protection maximale” (Optionnel)

Si vous êtes une cible potentielle (journaliste, activiste ou dirigeant), Apple propose le Lockdown Mode (Mode de protection maximale). Il restreint certaines fonctions du web et des messages pour bloquer les attaques zéro-clic.

Réglages > Confidentialité et sécurité > Mode de protection maximale.

L’avis de l’expert : Faut-il paniquer ?

Bien que ces attaques soient souvent utilisées par des groupes étatiques contre des cibles précises, la découverte de l’outil DarkSword montre que ces techniques se « démocratisent » chez les cybercriminels.

Le conseil de la rédaction : La cybersécurité n’est plus une option. Maintenir son système à jour est le geste barrière numérique le plus simple et le plus efficace pour protéger votre vie privée.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le pour sensibiliser vos proches et abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de l’actualité tech et sécurité.