Test – Romeo is a Dead Man : le retour en forme de Grasshopper Manufacture

Il y a des créateurs dont chaque nouveau projet est un événement. Pas forcément parce qu’on s’attend à un chef-d’œuvre calibré, mais parce qu’on sait qu’on va vivre quelque chose d’unique. Goichi Suda, alias Suda51, fait clairement partie de cette catégorie. Avec Grasshopper Manufacture, il a bâti une réputation à part dans l’industrie : celle d’un studio capable de livrer des expériences radicales, dérangeantes, parfois imparfaites, mais toujours marquantes.

Autant le dire tout de suite : je suis un grand fan de Suda51 et de son studio. J’ai toujours été sensible à cette manière qu’il a de raconter des histoires, de casser les codes et de proposer des univers qui ne ressemblent à rien d’autre. Alors forcément, quand Romeo is a Dead Man est arrivé sur Xbox, j’étais à la fois curieux… et un peu fébrile.

Et après plusieurs heures passées dessus, le constat est clair : on est face à une œuvre typiquement “Suda”. Avec tout ce que cela implique, pour le meilleur comme pour le pire. Jeu testé sur Xbox Series S grâce à une copie fournie par l’éditeur.

Une signature immédiatement reconnaissable

Dès les premières minutes, Romeo is a Dead Man impose son identité. Le jeu ne prend pas le temps de vous ménager ou de vous expliquer les règles de son univers. Il vous plonge directement dans un monde étrange, instable, où les repères classiques n’ont plus vraiment de sens.

On y incarne Romeo, un personnage aussi charismatique que mystérieux, qui évolue dans une réalité où la mort semble être devenue une simple étape… voire une formalité. Le ton est donné très rapidement : ici, la narration ne sera ni linéaire ni rassurante.

Ce qui frappe d’entrée, c’est cette capacité qu’a Suda51 à mélanger les genres. On passe sans transition d’un moment presque introspectif à une scène complètement absurde, voire grotesque. L’humour noir côtoie la violence stylisée, et le tout est enveloppé dans une mise en scène volontairement excessive.

On retrouve clairement l’ADN de titres comme Killer7 ou No More Heroes, mais avec une approche encore plus débridée. Le jeu ne cherche jamais à se conformer aux standards actuels. Il suit sa propre logique, quitte à perdre une partie des joueurs en chemin.

Un gameplay qui mise sur le style avant tout

Sur le plan du gameplay, Romeo is a Dead Man s’inscrit dans la lignée des jeux d’action typés beat’em all, avec une forte composante hack’n slash. Les affrontements sont rapides, souvent spectaculaires, et reposent sur des enchaînements d’attaques qui demandent un certain sens du timing.

Romeo dispose d’un arsenal de coups variés, mêlant attaques classiques, capacités spéciales et esquives dynamiques. Le jeu encourage clairement à adopter une approche agressive, presque instinctive. Il y a quelque chose de très viscéral dans les combats, renforcé par une mise en scène nerveuse et des effets visuels omniprésents.

Mais comme souvent avec les productions de Grasshopper Manufacture, tout n’est pas parfaitement huilé. La caméra peut parfois se montrer capricieuse, notamment dans les espaces confinés. Certaines collisions manquent de précision, et il arrive que le jeu devienne légèrement brouillon lorsque l’écran est envahi d’ennemis.

Cela dit, ces défauts ne viennent jamais totalement gâcher l’expérience. Parce que ce que le jeu perd en rigueur, il le compense en personnalité. Chaque combat est un petit spectacle en soi, avec une énergie brute qui rappelle pourquoi on aime ce type de production.

On sent que l’objectif n’était pas de créer un système de combat ultra technique, mais plutôt de proposer quelque chose de fun, immédiat, et surtout cohérent avec l’univers du jeu.

Une direction artistique totalement assumée

S’il y a bien un point sur lequel Romeo is a Dead Man met tout le monde d’accord, c’est sa direction artistique. Le jeu est un véritable festival visuel, oscillant entre esthétique cel-shading, effets néon agressifs et décors surréalistes.

Chaque environnement semble avoir été pensé comme une œuvre à part entière. Les couleurs explosent à l’écran, les contrastes sont marqués, et l’ensemble dégage une atmosphère à la fois fascinante et dérangeante.

Les ennemis, eux aussi, participent pleinement à cette identité visuelle. On croise des créatures improbables, parfois grotesques, souvent inquiétantes, toujours marquantes. Il y a une vraie créativité dans le design, qui donne au jeu une identité forte et immédiatement reconnaissable.

Ce choix artistique permet aussi de masquer certaines limites techniques. Là où un jeu plus réaliste aurait pu souffrir de textures inégales ou d’un manque de détails, Romeo is a Dead Man transforme ces contraintes en atouts. Tout semble volontairement stylisé, presque abstrait par moments.

Et c’est précisément ce qui rend l’expérience aussi marquante. On n’est pas là pour du photoréalisme, mais pour une vision artistique forte.

Une narration qui ne prend pas le joueur par la main

Si vous aimez les histoires claires, structurées et faciles à suivre, vous risquez d’être un peu perdu. Romeo is a Dead Man adopte une narration fragmentée, volontairement opaque, qui demande un certain investissement de la part du joueur.

Le scénario avance par touches, par fragments, souvent sans donner toutes les clés de compréhension. Les dialogues sont parfois cryptiques, les situations peuvent sembler absurdes, et certaines séquences laissent clairement place à l’interprétation.

Mais c’est aussi ce qui fait le charme du jeu. Il ne cherche pas à tout expliquer, à tout rationaliser. Il propose une expérience, une ambiance, un ressenti.

Personnellement, c’est exactement ce que j’attends d’un jeu signé Suda51. Cette capacité à raconter autrement, à laisser des zones d’ombre, à pousser le joueur à réfléchir — ou simplement à accepter de ne pas tout comprendre.

C’est une approche qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui mérite d’exister dans un paysage vidéoludique souvent trop formaté.

Une réalisation technique correcte, sans plus

Sur Xbox, Romeo is a Dead Man s’en sort globalement bien. Le jeu est fluide dans la majorité des situations, et les temps de chargement restent raisonnables.

Cependant, on sent rapidement que le budget n’est pas celui d’une grosse production AAA. Les textures peuvent être inégales, certaines animations manquent de finition, et quelques ralentissements peuvent survenir dans les scènes les plus chargées.

La caméra, déjà mentionnée, constitue sans doute le point le plus frustrant sur le plan technique. Elle peut parfois nuire à la lisibilité de l’action, notamment lors des combats les plus intenses.

Mais encore une fois, difficile de vraiment lui en tenir rigueur. Parce que l’expérience globale repose avant tout sur son identité artistique et son univers. Et sur ces points, le jeu remplit largement son contrat.

Ma conclusion sur Romeo is a dead man

Romeo is a Dead Man est typiquement le genre de jeu qui divise. Il est imparfait, parfois maladroit, et clairement pas destiné à tous les joueurs.

Mais pour ceux qui, comme moi, apprécient le travail de Goichi Suda et de Grasshopper Manufacture, c’est une expérience précieuse. Une œuvre qui ose, qui prend des risques, et qui propose quelque chose de différent.

J’y ai retrouvé tout ce que j’aime dans les productions de Suda51 : une direction artistique forte, une narration atypique, et cette volonté constante de sortir des sentiers battus.

Ce n’est pas un jeu parfait, loin de là. Mais c’est un jeu qui a une âme. Et dans le paysage actuel, c’est déjà beaucoup.

Si vous cherchez une expérience différente, un jeu qui ne ressemble à aucun autre, alors Romeo is a Dead Man mérite clairement votre attention. Et si vous êtes déjà fan de Suda51… vous savez déjà que vous allez y trouver votre compte.