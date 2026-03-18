Huawei eKit dévoile des solutions réseau innovantes et puissantes

Huawei eKit vient de présenter ses nouveaux produits MiniFTTO lors du MWC Barcelona 2026. Cette gamme innovante promet de transformer l’expérience réseau des professionnels. Avec des équipements intelligents, une simplicité d’installation et des fonctions avancées, Huawei eKit vise à relier le « dernier kilomètre » au monde intelligent. Découvrons plus en détail cette innovation majeure pour les entreprises.

Huawei eKit : des solutions innovantes au service des PME

Les entreprises, et surtout les PME, recherchent toujours des façons d’optimiser leurs réseaux. Huawei eKit répond à ce besoin avec ses nouvelles solutions MiniFTTO. Cette gamme vise à réduire les coûts d’installation et à simplifier la gestion du réseau. Grâce à des produits adaptés, les professionnels bénéficient d’une expérience réseau plus stable et plus efficace. Les innovations s’adaptent à l’évolution rapide du streaming, des visioconférences et de la sauvegarde dans le cloud.

MiniFTTO : des performances réseau boostées pour l’avenir

La gamme MiniFTTO s’appuie sur la technologie PON 2,5G symétrique. Elle offre ainsi un débit en amont et en aval jusqu’à 2,5 Gbit/s. Deux nouveaux produits marquants sont le StreamerKit F700C et la passerelle optique GS-PON F1001. Ils garantissent :

Une amélioration de 100 % de la transmission en amont

Une priorisation intelligente du streaming en direct

Une expérience d’itinérance fluide grâce à l’IA

Ces atouts permettent de mieux gérer la vidéo en direct, la conférence et même l’ultra-HD 8K ou la réalité virtuelle. Les résultats sont concrets : moins de gel d’image et des connexions plus fiables.

AP optique 3 en 1 : révolutionner l’accès multi-services

Huawei eKit lance aussi un nouvel AP optique 3-en-1 F601D. Ce produit intègre le téléphone, le Wi-Fi, l’internet câblé et l’IPTV sur une seule fibre. Résultat : les hôteliers et gestionnaires de bâtiments bénéficient d’un réseau complet pour tous leurs services. Le dispositif réduit les coûts de câblage de 30 % et occupe 40 % d’espace en moins par rapport aux solutions classiques. Cela facilite le déploiement tout en gardant une belle apparence pour l’utilisateur.

En résumé, Huawei eKit s’impose avec ses solutions MiniFTTO pour transformer le quotidien des PME. Les nouvelles technologies proposées simplifient le déploiement, améliorent la performance et réduisent les coûts. Grâce à son engagement constant pour l’innovation, Huawei eKit accompagne les entreprises vers un avenir connecté et intelligent.

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