FIX 2024 : Jimbo Robotics présente sa gamme de robots de transport au coût compétitif

Lors du FIX 2024, Jimbo Robotics Inc., dirigée par Sang Cheol Lee, a présenté sa gamme innovante de robots de transport conçus pour offrir une automatisation accessible et réduire les coûts dans de nombreux secteurs. Cette startup, fondée en 2020 grâce aux recherches du DGIST (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology), ambitionne de démocratiser la robotique en visant une époque où chacun pourrait bénéficier d’un robot pour alléger les tâches du quotidien.

Des robots autonomes efficaces et abordables

La série Jimbo se distingue par une technologie de positionnement simplifiée. Contrairement aux robots autonomes classiques, qui dépendent fortement de capteurs et caméras pour naviguer, les robots de Jimbo Robotics utilisent un algorithme de localisation simple. Ce système réduit les besoins en calculs tout en maintenant une précision dans les environnements intérieurs, même dans les zones ombragées où les caméras auraient du mal à fonctionner. Cette approche réduit non seulement les coûts de fabrication, mais rend aussi les robots plus abordables pour les entreprises cherchant à moderniser leurs installations sans exploser leur budget.

Les robots Jimbo sont capables de transporter diverses charges, avec une stabilité qui convient aux tâches de désinfection, de transport de marchandises, et même de contrôle des nuisibles. Ces robots collaboratifs sont spécialement pensés pour diminuer les risques liés aux tâches physiques, en augmentant la sécurité au travail et en s’adaptant aux besoins d’assistance.

Une innovation tournée vers la collaboration humaine

Les robots de la gamme Jimbo sont conçus pour fonctionner en collaboration avec les humains. Leur système de détection de mouvements humains leur permet d’adapter leur comportement en fonction des actions de leurs collègues humains : ils peuvent par exemple stopper ou effectuer certaines actions en réponse à un geste spécifique. « Nos robots Jimbo A à Z s’adaptent aux environnements de travail pour améliorer la commodité des travailleurs », explique un représentant de l’entreprise. Cette adaptabilité rend les robots de Jimbo Robotics utiles dans de nombreux contextes, comme les fermes intelligentes et les usines automatisées, où ils offrent une compétitivité en termes de coût et de qualité.

Des ambitions internationales pour Jimbo Robotics

En plus du marché coréen, Jimbo Robotics s’intéresse activement à l’international. Dans le cadre du projet de coopération internationale Eureka, l’entreprise prévoit de s’implanter en Europe, avec des débouchés possibles en Irlande, aux Pays-Bas, en France, et même au Canada. Cette expansion internationale permettrait à Jimbo Robotics de promouvoir ses robots collaboratifs comme une solution économique pour les entreprises de divers secteurs.

FIX 2024 : une vitrine technologique

Le FIX 2024 a accueilli de nombreuses innovations en mobilité, robotique et intelligence artificielle, offrant un cadre parfait pour les nouvelles technologies de Jimbo Robotics. Ce salon a permis aux visiteurs de découvrir des robots industriels et collaboratifs au Daegu Robot Expo et d’assister aux démonstrations de technologies en IA, big data et blockchain lors de l’ICT Convergence Expo. Avec son Start-up Arena, FIX 2024 a aussi encouragé le networking entre startups et investisseurs, renforçant le rôle du salon comme plateforme de collaboration internationale.

Avec sa gamme de robots de transport abordables et son approche innovante, Jimbo Robotics est un exemple fort de la mission de FIX 2024 : rendre la technologie avancée accessible et utile dans un large éventail d’applications.