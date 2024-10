FIX 2024 – Là où naissent les innovations Tech de demain – Coup d’envoi de l’exposition et interview 

FIX 2024 s’impose comme le nouvel événement incontournable de l’innovation technologique en Asie. Organisé à Daegu, en Corée du Sud, ce salon international, initié par la ville de Daegu, se positionne comme une plateforme unique intégrant les domaines de la mobilité, de la robotique et de l’ABB (IA, big data, blockchain). En accueillant des acteurs majeurs tels que Hyundai, Tesla, et Nvidia, FIX 2024 se distingue par son ambition de rassembler les dernières innovations technologiques et de promouvoir la collaboration entre entreprises établies et jeunes pousses prometteuses. Avec plus de 450 entreprises, 2 000 stands, et des conférences animées par des experts du monde entier, cet événement est bien plus qu’un simple salon : c’est un point de convergence pour les tendances de demain. Entre démonstrations technologiques, compétitions de startups et le tout premier FIX Innovation Awards, FIX 2024 vise à propulser Daegu au rang des villes mondiales de l’innovation. À travers notre couverture et une interview exclusive de Jang-su Jeong, vice-maire aux affaires économiques de Daegu, nous explorons les coulisses de cet événement et les perspectives qu’il ouvre pour l’avenir.

FIX 2024 : un concentré d’innovations technologiques

FIX 2024 se positionne comme une vitrine mondiale des dernières avancées en mobilité, robotique, intelligence artificielle et bien d’autres technologies. Porté par la ville de Daegu, cet événement, sous le thème « Better Tech, Better Future », a réunit 463 entreprises internationales. Incluant de grandes marques tout comme des startups, offrant une plateforme unique pour découvrir les tendances technologiques qui façonneront notre avenir.

Réparti sur quatre halls thématiques, le FIX 2024 propose une expérience immersive et complète :

DIFA (Daegu International Future Auto & Mobility Expo) met en avant les avancées de l’industrie de la mobilité, avec des démonstrations de véhicules électriques, de voitures autonomes, et des innovations en matière de mobilité aérienne urbaine (UAM). Après avoir participé à DIFA 2023 , nous constatons cette année un engagement renforcé autour des véhicules propres et de la conduite autonome, reflétant les ambitions de Daegu en matière de mobilité durable.

met en avant les avancées de l’industrie de la mobilité, avec des démonstrations de véhicules électriques, de voitures autonomes, et des innovations en matière de mobilité aérienne urbaine (UAM). Après avoir participé à , nous constatons cette année un engagement renforcé autour des véhicules propres et de la conduite autonome, reflétant les ambitions de Daegu en matière de mobilité durable. Le Robot Hall répond à l’ambition de Daegu de devenir un pôle majeur pour l’industrie robotique, accueillant des robots industriels, de service et autonomes, alignés sur le projet national de Daegu de tester les technologies robotiques et d’en faire un secteur phare.

répond à l’ambition de Daegu de devenir un pôle majeur pour l’industrie robotique, accueillant des robots industriels, de service et autonomes, alignés sur le projet national de Daegu de tester les technologies robotiques et d’en faire un secteur phare. Le ABB Hall regroupe les innovations numériques dans les domaines de l’intelligence artificielle, du big data et de la cybersécurité. Daegu s’affirme comme un centre de la transformation digitale, soutenue par des projets d’infrastructures comme le data center de SK Group, qui vise à transformer la ville en hub technologique.

regroupe les innovations numériques dans les domaines de l’intelligence artificielle, du big data et de la cybersécurité. Daegu s’affirme comme un centre de la transformation digitale, soutenue par des projets d’infrastructures comme le data center de SK Group, qui vise à transformer la ville en hub technologique. Le Startup Hall met en avant les jeunes entreprises avec Plug and Play Korea Expo, rassemblant des entrepreneurs du monde entier et des investisseurs en quête d’innovations prometteuses, renforçant les possibilités de networking et d’investissements internationaux.

Avec un impact économique estimé à plus de 933 milliards de KRW pour Daegu et des retombées internationales, le FIX 2024 ne se contente pas d’être un simple salon : il pose les bases d’une plateforme d’innovation durable et ambitieuse pour l’Asie.

Mobilité et robotique : les vedettes du FIX 2024

Deux domaines majeurs, la mobilité et la robotique, tiennent le devant de la scène au FIX 2024. Représentés respectivement dans les halls DIFA et Robot, ces secteurs témoignent de l’engagement de Daegu pour une industrie innovante et connectée.

Le DIFA (Daegu International Future Auto & Mobility Expo) fait figure de tête d’affiche avec une large sélection de technologies de mobilité. Tesla y présente son Cybertruck, tandis que Hyundai dévoile son concept-car SPACE Mobility. Les visiteurs peuvent également découvrir des véhicules électriques et hydrogène, des solutions de conduite autonome, ainsi que des démonstrations UAM. Ces technologies rappellent que le secteur de la mobilité est en pleine transformation vers des solutions plus propres et intelligentes, soutenues par des acteurs comme Hyundai Mobis et Samsung SDI.

Au cœur du Robot Hall, la Corée met en avant ses ambitions en matière de robotique, un secteur en plein essor. Daegu se donne pour mission de se placer parmi les trois nations leaders dans ce domaine, et FIX 2024 s’inscrit pleinement dans cette vision. Le salon accueille ainsi des robots industriels, des robots de service pour l’hôtellerie et la restauration, et des robots AMR (Autonomous Mobile Robots) spécialisés dans les livraisons. Les entreprises locales comme Rainbow Robotics (RGB Lab) et Bear Robotics illustrent cet essor technologique, montrant comment la robotique peut transformer les industries et la vie quotidienne.

Entre démonstrations en direct et expériences immersives, FIX 2024 ne se contente pas de présenter des produits : il offre au public une immersion dans le futur de la mobilité et de la robotique. Ces secteurs sont les piliers de l’innovation que Daegu entend renforcer pour asseoir sa position de leader technologique.

ABB et startups : innovation et avenir technologique

Le FIX 2024 a également mis en avant l’ABB Hall et le Startup Hall, des espaces dédiés aux technologies de pointe et aux jeunes entreprises prometteuses. Dans l’ABB Hall, des leaders comme SK, KT, et AWS ont exposé des innovations en intelligence artificielle, cybersécurité, et big data. En phase avec les projets de Daegu pour devenir un hub digital, cet espace a montré comment l’ABB (IA, big data, blockchain) structure les industries de demain.

Le Startup Hall a offert une opportunité unique aux jeunes entreprises de se faire connaître, notamment à travers le Plug and Play Korea Expo. Les startups internationales ont pu y présenter leurs idées à des investisseurs et profiter d’une plateforme de networking de haut niveau. Cet espace a illustré la vision de Daegu : encourager les synergies entre innovateurs et investisseurs pour accélérer le développement technologique.

Interview avec Jang-su Jeong : une vision pour Daegu et au-delà

En marge de FIX 2024, nous avons eu l’opportunité d’échanger avec Jang-su Jeong, vice-maire aux affaires économiques de Daegu, pour discuter de la portée de cet événement et de la vision de la ville. Avec une ambition affirmée, Daegu aspire à faire de FIX un tremplin vers un futur plus innovant, à l’image des grands salons internationaux tels que CES ou MWC.

Pour Jang-su Jeong, FIX 2024 est le fruit d’une observation directe des grands événements mondiaux. Comme il l’explique, « chaque année, nos responsables visitent le CES à Las Vegas et se demandent pourquoi notre pays ne possède pas un événement comparable. Cette réflexion a été le point de départ de FIX. » Dès les premières étapes de planification, Daegu a donc défini un objectif clair : positionner FIX comme un symbole d’innovation et de technologies émergentes, en mettant l’accent sur des secteurs d’avenir.

Les FIX Innovation Awards incarnent cette volonté de mettre en lumière des solutions technologiques qui transforment le quotidien. Cette année, 36 entreprises coréennes ont été récompensées pour leur potentiel à apporter des changements significatifs dans leur secteur. Toutefois, la vision de Jang-su Jeong pour les éditions futures est de s’ouvrir à l’international : « À partir de l’an prochain, nous allons étendre notre champ d’action en invitant toutes les entreprises, sans distinction de nationalité, à participer aux FIX Innovation Awards. »

Pour soutenir les lauréats, Daegu met en place un écosystème favorable à leur croissance. Comme l’explique Jang-su Jeong, des institutions telles que DGB Financial Group et la Korea Guarantee Fund offriront des services de conseil financier et un soutien en ESG aux startups primées. Cette assistance est essentielle, selon lui, pour combler les lacunes en financement auxquelles ces entreprises sont souvent confrontées après la phase de développement technologique : « Nous voulons aider les startups à chaque étape de leur croissance en leur fournissant les ressources adéquates. »

Daegu envisage également d’améliorer ses infrastructures pour attirer des participants du monde entier. Le projet de construction d’un nouvel aéroport d’ici 2030, conçu pour accueillir des vols directs depuis l’Europe et l’Amérique du Nord, témoigne de cette ambition. Jang-su Jeong a souligné que cette initiative renforcerait la connectivité de Daegu, facilitant la venue de visiteurs et de partenaires internationaux pour les futures éditions du salon.

Au-delà des aspects commerciaux, le vice-maire insiste sur l’aspect collaboratif et humain du FIX. Pour lui, FIX doit devenir un lieu où les technologies se partagent et se diffusent pour le bénéfice de tous. Il compare cet objectif à des succès récents de la tech : « FIX pourrait devenir une plateforme où les entreprises se réunissent pour partager des technologies, à l’instar de l’essor de ChatGPT, qui a démocratisé l’intelligence artificielle. » Ce modèle pourrait, selon lui, donner un élan supplémentaire à l’industrie technologique de Daegu et de la Corée du Sud.

Enfin, Jang-su Jeong conclut sur une note inspirante, reconnaissant que FIX n’en est qu’à ses débuts. Avec une métaphore coréenne, il rappelle : « On ne peut pas se remplir avec une seule cuillère de riz. » Il appelle ainsi à la patience et au soutien pour que FIX puisse, dans un futur proche, rivaliser avec les plus grands salons de la planète.

Conclusion : Un premier pas vers un avenir technologique ambitieux

Le FIX 2024 a marqué un tournant pour Daegu, posant les bases d’un rendez-vous annuel incontournable pour les technologies d’avenir. Avec ses quatre halls thématiques, son écosystème de soutien pour les startups, et ses innovations en mobilité, robotique, et numérique, FIX s’inscrit dans une dynamique de transformation profonde pour la ville et pour l’industrie technologique en Corée.

L’ambition de Jang-su Jeong et des organisateurs est claire : faire de Daegu un pôle mondial de l’innovation. En combinant développement économique local et ouverture internationale, Daegu vise à attirer les talents, les investissements et les innovations du monde entier. À l’image de grands salons comme le CES, FIX souhaite devenir, au fil des éditions, un symbole d’inspiration et de progrès pour le secteur technologique.

Avec des projets d’infrastructures et un soutien continu aux jeunes entreprises, FIX pourrait bien redessiner la carte de l’innovation en Asie et renforcer la réputation de Daegu comme acteur de premier plan dans la révolution technologique. Alors on se retrouve l’année prochaine pour FIX 2025 !