Découvrez l’avenir à FIX 2024 : Votre passeport vers l’innovation technologique mondiale

En octobre prochain, tous les regards seront tournés vers la Mégalopole de Daegu alors qu’elle accueille l’exposition Future Innovation Tech Expo (FIX 2024). Cet événement sera une véritable vitrine pour les technologies innovantes qui façonnent l’avenir et fortifieront l’intégration de secteurs clés comme la mobilité, la robotique et l’ICT.

Un point de rencontre pour l’innovation technologique

Le FIX 2024 est bien plus qu’une simple exposition. Il s’agit d’une plateforme intégrée d’innovation technologique où convergent les dernières avancées en matière d’ Urban Air Mobility (UAM), de mobilité future, de robots, d’Intelligence Artificielle (IA) et de semi-conducteurs. Organisé du 23 au 26 octobre, ce salon se tiendra dans l’ensemble du centre des expositions EXCO de Daegu.

Constituée de quatre sections distinctes, l’exposition comprendra la Mobility Hall, la Robot Hall, l’ABB Hall et la Startup Hall. Daegu a su tirer les leçons de ses expériences passées en accueillant des événements similaires tel que le Daegu International Future Auto & Mobility Expo (DIFA) et entend donner une nouvelle dimension au FIX 2024 en y rassemblant des acteurs clés de l’industrie à l’échelle nationale et internationale.

Ce que les visiteurs peuvent attendre

La Mobility Hall présentera les dernières avancées technologiques du secteur de la mobilité, notamment en matière de véhicules électriques, d’autonomie de conduite et de composants électrifiés. Il y aura également des stands promotionnels pour le nouvel aéroport de Daegu-Gyeongbuk (ouverture en 2029) et un centre d’expérience dédié à la UAM.

La Robot Hall prendra pour sa part le relais de la Daegu Robot Expo (ROBEX), en fournissant une vue d’ensemble sur l’état actuel des technologies robotiques. De même, l’ABB Hall, héritière de l’ICT Convergence Expo Korea (ITCE), mettra en avant l’ICT qui dynamise les industries, la société et l’économie futures.

Enfin, la Startup Hall sera l’occasion pour de jeunes entreprises innovantes de se faire connaître au travers d’un festival de compétitions d’idées et de startups ICT. De leur côté, les conférences internationales mettront en lumière les dernières tendances et technologies de ces nouvelles industries.

Terminons en citant les paroles du maire de Daegu, Hong Joon-pyo : « Nous préparons FIX 2024 pour qu’il devienne une exposition spécialisée mondiale comparable aux trois meilleures expositions IT au monde ». Il ne fait aucun doute que Daegu souhaite être un acteur majeur dans l’émergence de ces nouvelles industries et cet événement en est la parfaite illustration.

Plus d’informations sur le site officiel du FIX 2024.