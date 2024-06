Call of Duty : Black Ops 6 arrivera sur toutes les plateformes en octobre !

Phil Spencer, le patron de la branche gaming de Microsoft, a fait une grande annonce lors du Xbox Games Showcase. Il a balayé les craintes des joueurs d’un revers de la main en annonçant que Call of Duty : Black Ops 6 ne sera pas un jeu exclusif aux Xbox Series. Le jeu vidéo sera disponible le 25 octobre 2024 sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et PC via Battle.net, Microsoft Store et Steam. Il sera également disponible en day one sur le Game Pass.

Ce que l’on sait sur Call of Duty : Black Ops 6

Xbox et Activision ont donné plus d’informations sur Call of Duty : Black Ops 6 lors du Xbox Games Showcase. La bande-annonce du jeu a également été révélée, indiquant que l’histoire se déroulera au début des années 90, juste après la Guerre Froide. Le jeu prend place dans le sud de l’Europe, dans la toundra russe, aux États-Unis et dans le désert du Moyen-Orient.

Ce nouvel opus a été développé par Treyarch et Raven Software. Il comprend une campagne principale, qui se déroule après Black Ops Cold War et comprend des flashbacks sur Black Ops 2. La campagne comprend des missions d’espionnage immersives au lieu de conspirations gouvernementales.

Par ailleurs, Black Ops 6 embarque également un mode multijoueur, avec 16 nouvelles cartes au lancement, dont 12 cartes principales en 6v6 et 4 cartes de Strike plus réduites pour des parties en 2v2, ou en 6v6. Il y aura également une nouvelle expérience de zombies.

Taille du jeu, précommande et accès à la bêta

La fiche du jeu sur le Microsoft Store mentionne qu’il faudra au moins 309 Go de stockage pour installer le jeu. Cependant, Black Ops 6 ne prendrait pas autant d’espace de stockage SSD de votre console ou de votre PC. Les 309 Go correspondraient en réalité à l’entièreté du QG Call of Duty. En d’autres termes, cela englobe Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone et Black Ops 6.

Les joueurs peuvent déjà précommander leur exemplaire du jeu. Toute précommande donnera droit à un accès à la bêta ouverte de Call of Duty : Black Ops 6 et à quelques bonus en jeu. À noter que la bêta ouverte est accessible gratuitement aux abonnés du Game Pass.