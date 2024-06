Dragon Age : Dreadwolf, le très attendu RPG de Bioware, devient Dragon Age : The Veilguard. Rendez-vous le 11 juin !

Quatre ans après sa première annonce en 2018, la suite de Dragon Age : Inquisition se confirme de plus en plus. Auparavant baptisé Dragon Age : Dreadwolf, le célèbre RPG créé par BioWare remettra les pieds sur scène dans quelques jours avec une longue vidéo de gameplay. De plus, il se fait peau neuve en changeant de nom. Mesdames et messieurs, accueillez donc comme il se doit Dragon Age : The Veilguard.

Les premières images de gameplay, prévues pour le 11 juin

Dans un tweet inattendu, BioWare annonce son retour en force avec la licence Dragon Age. Après le succès de Dragon Age : Inquisition, le studio a commencé à travailler sur le quatrième opus de son célèbre RPG. Les premières images sont dévoilées en 2018, mais il a fallu attendre 6 ans avant d’avoir une vraie vidéo de gameplay. Cette fois, le jeu portera le nom de Dragon Age : The Veilguard, nom qui remplace désormais le précédent Dragon Age : Dreadwolf. BioWare promet également 15 minutes de gameplay, qui nous montrera des premiers instants du jeu.

Les amateurs de Dragon Age pourront découvrir la vidéo de gameplay le 11 juin prochain à 17h00, heure de Paris. Le directeur de BioWare, Gary McKay, a d’ailleurs donné un avant-goût de ce que les fans verront dans quelques jours. “Dragon Age : The Veilguard est un jeu et une expérience qui s’inscrivent dans la tradition de BioWare en matière d’histoires de RPG en solo dans le monde fantastique épique de Thedas. C’est un titre qui mettra en avant un groupe de compagnons vraiment attachants”, ajoute-t-il.

Un retour en force de BioWare avec Dragon Age : The Veilguard ?

Racheté par EA, le studio BioWare a été sujet aux critiques mitigées quant à la qualité de ses jeux. Pourtant, il a tout pour offrir aux joueurs une expérience de jeu immersive, notamment avec sa licence fétiche Dragon Age. Il est donc normal que BioWare veuille regagner sa notoriété d’antan avec ce nouvel opus. En proposant un titre aussi qualitatif en histoire qu’en gameplay, le studio pourra renouer les liens avec les fans de Dragon Age, et pourquoi pas, avec la communauté de joueurs du monde entier.

“Après le lancement de Dragon Age : Inquisition, le studio a exploré, testé et validé une variété de concepts de gameplay. Ceci afin de voir à quoi pourrait ressembler le prochain Dragon Age. Nous avons tout exploré, même la possibilité d’avoir un mode multijoueur. Le temps que nous avons passé à expérimenter nous a beaucoup appris. Il nous a permis de nous recentrer sur la création d’un jeu solo incroyable, avec tous les choix, les personnages et la construction du monde que vous attendez de nous”, déclare Gary McKay.

Rendez-vous donc le 11 juin !