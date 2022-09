Call of Duty: Warzone 2.0 arrive le 16 novembre 2022, suivi d’une version mobile en 2023

Ce jeudi 15 septembre, Activision a tenu une conférence dévoilant l’avenir de la franchise Call of Duty. Outre de nouvelles informations autour de Modern Warfare II, l’évènement a permis de découvrir la date de lancement de Call of Duty: Warzone 2.0, le 16 novembre 2022 ; mais aussi l’arrivée d’une version mobile en 2023.

Parlons tout d’abord de Call of Duty: Warzone 2.0. Annoncée pour le 16 novembre 2022 sur consoles et PC, cette nouvelle version du battle royal est définie par Activision comme « une expérience entièrement remaniée et la version la plus ambitieuse de l’histoire de Call of Duty ».

Dans les détails, nous apprenons que la carte est « la plus grande jamais créée ». Elle se déroule dans une région désertique nommée Al Mazrah, prenant la forme d’une grande métropole du Moyen-Orient. De nouvelles fonctionnalités et ajustements sont bien évidemment de la partie.

Activision précise ainsi que Call of Duty: Warzone 2.0 devrait proposer des loots plus logiques ; une zone divisée en plusieurs cercles se rapprochant en un point à la fin de la partie, pour dynamiser les combats dans différentes parties de la carte ; un goulag où il sera nécessaire de s’allier avec d’autres personnes pour battre une équipe adverse afin de revenir dans la partie ; des bâtiments protégés par l’IA nommés « Strong Holds », contenant du loot ; ou encore un mode sandbox.

Au passage, il est important de noter que ce nouveau Warzone tournera sur le même moteur que Modern Warfare II.

Ensuite, Activision lancera Call of Duty: Warzone Mobile en 2023. Dans cette itération pour smartphones et tablettes Android et iOS, 120 joueurs se retrouveront dans un battle royale conçu spécialement pour les appareils mobiles, avec notamment la carte emblématique de Warzone : Verdansk. À noter, l’expérience et le contenu acquis sur le jeu de base (PC et console) seront disponibles sur la version mobile. Cependant, il n’y aura pas de cross-play.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Call of Duty : il n’y aura pas de nouveau jeu en 2023 !