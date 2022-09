IFA 2022 : Qualcomm a une nouvelle stratégie pour concurrencer Apple

Depuis quelques années désormais, Apple a su s’installer durablement avec les processeurs M1 et M2 plus récemment. Ces processeurs sous la technologie ARM ne sont pas réservés à l’écosystème d’Apple, Qualcomm fait de même pour les PC sous Windows. Et c’est le cas avec le Snapdragon 8cx Gen 3, annoncé il y a quelques mois désormais, et avec une nouvelle stratégie pour les années à venir, présentée durant l’IFA 2022.

Avec l’IFA 2022, Qualcomm veut investir le marché des PC portables avec ARM

Cela fait donc plusieurs années que Qualcomm propose des processeurs ARM pour PC Portable. Mais de plus en plus de marques travaillent avec Qualcomm, pour les intégrer à leurs machines. C’est le cas très récemment de Lenovo, qui vient de propulser le premier PC portable Thinkpad avec un processeur Snapdragon.

Cristiano Amon, Directeur général de Qualcomm, à l’occasion de l’IFA 2022

Ce Snapdragon 8cx Gen 3 est gravé en 5nm, et promet une batterie de plusieurs jours. Comparée à la génération précédente, la rapidité du CPU a quasiment doublé, 85% de plus pour être précis. Et ce sont 60% de performances du GPU en plus que l’on peut attendre. Par ailleurs, avec des modules Snapdragon, on peut retrouver de la 5G Sub6 et mmWave, jusqu’à 10Gbps en théorie. Il faut maintenant attendre que cette 5G millimétrique arrive en France. À l’avenir, Qualcomm cherche vraiment à investir ce marché, et a donc des projets prévus sur les prochaines années.

Le Lenovo ThinkPad x13s, premier Thinkpad équipé du 8cx Gen 3

Le Lenovo ThinkPad x13s est donc équipé de ce processeur sous ARM. L’objectif recherché est d’amener l’expérience que l’on peut avoir des smartphones, sur un laptop ThinkPad. Et cela passe donc par une finesse, que permet ce tout embarqué, mais aussi une grande autonomie annoncée. Au-delà d’être le premier Thinkpad sous Snapdragon, c’est aussi le premier PC portable commercialisé avec ce Snapdragon 8cx Gen 3 par ailleurs.

De nombreux usages sont imaginés par Lenovo. Avec cette grande autonomie annoncée, et la 5G mmWave, c’est de la productivité en déplacement qui est recherchée. Où que vous soyez, pas besoin d’avoir de Wifi, ou de partage de connexion, c’est un PC tout en un. Une image de votre smartphone dans un format de laptop.

De nombreux partenariats pour créer tout un écosystème

Le marché du PC est important, mais Qualcomm Snapdragon, ce n’est pas que ça. Vous savez sûrement qu’ils équipent la majorité des smartphones sous Android. Les montres connectées utilisent également des processeurs Qualcomm. Ainsi, de nombreux produits sont dans cet écosystème, et cela passe par des marques qui proposent ces produits. Nous avons donc pu voir à l’occasion de la conférence d’introduction de l’IFA, un panel de partenariats annoncés.

Parmi ces partenariats, on retrouve notamment Bose, Samsung et Meta. Pour la partie avec Bose, cela passe par le label Snapdragon Sound, appuyée, durant cet IFA 2022, par Qualcomm. Et ensuite, Samsung et Meta sont les symboles de cette stratégie de l’écosystème. Samsung propose évidemment des smartphones, des tablettes et des montres. Les prochains smartphones haut de gamme seront donc équipés de processeur Snapdragon, et Exynos passe donc au second plan. Pour les tablettes, elles sont déjà sous Snapdragon, il ne reste que les montres qui conservent les Exynos W920 cette année.

Et pour ce qui est de Meta, une vraie stratégie tournée vers le Metaverse est orchestrée à travers ce partenariat. Les Oculus Quest 2, appartenant à Meta désormais, sont équipés de processeurs de chez Snapdragon. Ainsi, vous comprenez désormais quelle stratégie pour les PC et l’écosystème s’annonce pour Qualcomm, présenté pendant l’IFA 2022.