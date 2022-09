iOS 16.1 (bêta) : les nouveautés de la prochaine mise à jour pour iPhone

Apple ne perd pas de temps. Maintenant que la mise à jour iOS 16 est disponible pour tout le monde, une nouvelle version a été déployée en bêta : iOS 16.1. À travers cette dernière, la firme à la pomme ajoute plusieurs fonctionnalités déjà annoncées durant la WWDC 2022, dont Live Activities et la prise en charge de Matter ; mais aussi une autre autour de la charge, dévoilée récemment par Apple.

Quoi de neuf sur iPhone avec la bêta d’iOS 16.1 ?

En ce mercredi 14 septembre, Apple a rendu disponible la bêta développeur d’iOS 16.1, soit la prochaine mise à jour des iPhone.

À travers cette version, nous retrouvons des fonctionnalités déjà présentées par Apple en juin dernier lors de la WWDC :

Live Activities, affichant un widget en bas de l’écran de verrouillage ou dans la Dynamic Island des iPhone 14 Pro. Cette fonctionnalité affiche par exemple le temps restant d’un minuteur, le délai d’attente avant l’arrivée d’un VTC ou une livraison à domicile, voire les résultats d’un match en direct.

Matter, le nouveau protocole pour les objets connectés, est désormais en charge par les iPhone avec iOS 16.1. Une section Accessoires Matter a d’ailleurs été ajoutée au menu Général dans les réglages.

Bonne nouvelle pour les possesseurs d’iPhone XR, 11, 12 mini et 13 mini, le pourcentage de batterie arrive dans la barre de statut avec iOS 16.1. Cette nouveauté était en effet jusqu’alors réservée aux autres modèles avec encoche.

Comme présagé par un récent communiqué de presse d’Apple, la fonctionnalité Clean Energy Charging est disponible. Pour rappel, son objectif est de « réduire votre empreinte carbone en choisissant la source d’énergie nécessaire à sa recharge lorsqu’une électricité plus verte sera disponible ». Réservée aux États-Unis, cette nouveauté d’iOS 16.1 vise à charger les iPhone quand les réseaux électriques sont moins congestionnés.

Ensuite, Apple a peaufiné l’une des nouveautés phares d’iOS 16 : la personnalisation de l’écran de verrouillage. En voulant modifier un écran de verrouillage, le bouton Personnaliser permet en effet de choisir de modifier directement l’écran verrouillé ou le fond d’écran de l’écran d’accueil.

Il est ensuite possible de supprimer l’application Cartes de son iPhone avec iOS 16.1. Pour finir, la capture d’écran s’améliore avec une nouvelle option de partage : Copier et supprimer. Cela permettra au plus fervent des screenshots de ne pas encombrer leur galerie photo.