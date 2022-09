Snapchat : la version PC est disponible pour tous les utilisateurs

Comme prévu, Snapchat vient de déployer sa version PC, disponible sur les navigateurs web, auprès de tous les utilisateurs. Il est ainsi possible de profiter du réseau social sur de plus grands écrans que nos smartphones et tablettes. De nouvelles fonctionnalités ont aussi été annoncées.

En juillet 2022, Snapchat a dévoilé « Snapchat for Web », soit la possibilité de profiter de la plateforme sur PC via un navigateur. Cependant, cette fonctionnalité était uniquement disponible pour les abonnés à Snapchat+, l’abonnement payant du réseau social (3,99 € par mois).

À cette période, nous apprenions que cette version pour PC n’allait pas rester exclusive aux abonnés. En cette fin de semaine, Snapchat a finalement annoncé via un communiqué de presse que tous les utilisateurs pouvaient en profiter. Pour rappel, il est possible d’y passer des appels vidéos, d’envoyer des snaps ou encore répondre à des messages.

Au passage, trois nouvelles fonctionnalités ont été dévoilées par Snapchat :

La disponibilité de widgets pour l’écran de verrouillage d’iOS 16 ;

Des raccourcis vers vos discussions favorites en haut de la section de chat ;

Un nouveau sticker permettant de poser une question.

