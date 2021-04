Le plus grand salon sur le solaire de Corée à Daegu EXCO

La conférence internationale sur l’énergie verte 2021 se tient du 28 au 30 avril à EXCO Daegu. La plus grande et la plus importante exposition sur le thème de l’énergie solaire et renouvelable de Corée. Célébrant la 18e session, cette année est acceuillie par Daegu Metropolitan City et Gyeongsangbuk-do. Et est organisée par KECA, KNREA, KOPIA, KWEIA, KHIA et KOTRA.

Ces jours-ci, les expositions hors ligne sont confrontées à une crise en raison de l’épidémie prolongée de COVID-19, mais 223 entreprises de 16 pays ont participé. Et ce pour afficher les dernières technologies et solutions pour réaliser le Green New Deal telles que l’énergie solaire, ESS, des technologies de batterie, énergie éolienne, etc. Mais aussi des innovation sur l’hydrogène et le smart grid en miniature de l’écosystème des énergies nouvelles et renouvelables. En outre, la Conférence internationale sur l’énergie verte 2021 aura lieu, invitant les experts nationaux et étrangers du solaire et de l’hydrogène à partager les stratégies du marché solaire mondial et explore la direction du développement d’une économie à faible émission de carbone.

Le 18e Salon international de l’énergie verte est le plus grand salon de Corée. Mais aussi le top 3 en Asie et le 10 au monde sur les énergies nouvelles et renouvelables. Et le seul salon organisé conjointement par les quatre grandes associations. L’exposition portera sur :

Énergie solaire (ESS (système de stockage d’énergie) et batterie

Technologie de réseau intelligent

Énergie éolienne

Énergie nouvelle et renouvelable

Un bref résumé de l’EXCO Daegu:

Salon sur trois jours, du 28 au 30 avril, à EXCO Daegu

223 entreprises de 16 pays ont participé même au milieu de la pandémie de la COVID-19, confirmant le statut de l’un des 10 plus grands salons mondiaux de l’énergie solaire et renouvelable

Présentation des dernières informations sur le marché solaire PVMI et le marché de l’hydrogène H2M à travers la Green Energy Conference

Consultation sur la cyber-exportation, forte participation des acheteurs étrangers pendant deux jours

Tenue simultanément avec l’International Electric Power Industry Expo Korea 2021 au EXCO 2 Exhibition Hall

