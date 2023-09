INTERVIEW Kang Nam-hoon : l’avenir de l’hydrogène (Innovations, défis et ambitions pour 2030) – H2 MEET 2023 SEOUL

Lors du récent H2 MEET 2023, un événement majeur dans le monde de l’hydrogène, nous avons eu l’opportunité unique de discuter avec Kang Nam-hoon. Président du comité d’organisation KAMA (Korea Automobile Manufacturers Association) et superviseur du salon, il nous a offert une vision éclairée des défis et des innovations qui façonnent l’avenir de l’industrie de l’hydrogène en Corée du Sud mais aussi de manière globale. Nous lui avons posé de nombreuses questions pendant une heure. Des questions tant sur l’avenir de l’industrie, son évolution mais aussi son implication sur les consommateurs lambdas. Apprenez en plus dans ce résumé découpé en 4 grandes parties.

1. La croissance impressionnante de H2 MEET :

Kang Nam-hoon a commencé par évoquer l’évolution du salon depuis sa création. « Nous avons commencé il y a juste trois ans, en 2020 », nous rappelle-t-il. Depuis, le salon a connu une croissance fulgurante, passant de « 11 pays et 108 entreprises » à « 18 pays et 330 entreprises » en seulement trois ans. Cette progression témoigne de l’importance croissante de l’hydrogène sur la scène mondiale.

Nous avons commencé il y a juste trois ans, en 2020. À l’époque, 11 pays et 108 entreprises ont participé en première ligne. Cette année, de 18 pays et 303 entreprises, trois fois plus grand que notre première année. Kang Nam-hoon

2. Les défis de l’industrie de l’hydrogène :

L’hydrogène, bien que prometteur, est confronté à de sérieux défis. Kang Nam-hoon admet que « les voitures à pile à combustible sont en concurrence avec des véhicules électriques de plus en plus performants ». Il souligne également les obstacles à la production d’hydrogène vert : « Pour vraiment contribuer à une société sans carbone, nous devons obtenir cet hydrogène d’une source d’énergie sans carbone. »

La plupart des acheteurs préfèrent les véhicules électriques plutôt que les voitures à pile à combustible. Premièrement, les voitures à pile à combustible sont beaucoup plus chères. Deuxièmement, il est très pratique de les utiliser car les stations de recharge pour véhicules électriques sont beaucoup plus populaires que les stations de recharge à pile à combustible. Kang Nam-hoon

3. Innovations et tournants technologiques :

L’innovation est clairement au cœur de l’industrie de l’hydrogène. Kang Nam-hoon a mis en lumière l’importance de la transformation de l’hydrogène en ammoniaque pour le transport : « L’hydrogène est beaucoup plus difficile à liquéfier que le gaz naturel. Une manière plus pratique et économique de transporter cet hydrogène est de le transformer en ammoniaque« . Il a également évoqué les projets autour de la combustion d’hydrogène, notamment pour la production d’énergie, soulignant que « nous devons tirer parti de la technologie à travers la politique ».

L’hydrogène est beaucoup plus difficile à liquéfier que le gaz naturel. Une manière plus pratique et économique de transporter cet hydrogène est de le transformer en ammoniaque. C’est beaucoup plus facile de liquéfier l’ammoniaque que vous pouvez transporter. Et si vous arrivez ici, vous pouvez extraire l’hydrogène de l’ammoniaque. Kang Nam-hoon

4. L’avenir de l’hydrogène dans la mobilité :

La Corée, avec ses objectifs ambitieux pour 2030, est déterminée à être à la pointe de l’industrie de l’hydrogène. « D’ici 2030, nous avons un objectif de 300 000 véhicules à hydrogène« , déclare Kang Nam-hoon. Il a également parlé de l’exploration de nouvelles utilisations de l’hydrogène, des drones aux sous-marins, montrant la polyvalence de cette ressource.

D’ici 2030, nous avons un objectif de 300 000 véhicules à hydrogène. Actuellement, comme je l’ai dit, 35 000. Dix fois plus. Nous devons donc faire beaucoup d’efforts. Parmi les 300 000 véhicules à hydrogène, 10 % sont des véhicules commerciaux, des bus et des camions. Kang Nam-hoon

Conclusion

L’hydrogène est bien plus qu’un simple carburant ; c’est une vision de l’avenir. Kang Nam-hoon conclut avec optimisme : « Nous devons avoir un horizon temporel plus long pour voir le développement de l’hydrogène dans la société« . Avec des leaders comme lui à la barre, l’avenir de l’hydrogène semble prometteur.

Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante vers un avenir alimenté par l’hydrogène !