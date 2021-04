Apple bat une nouvelle fois des records de vente, grâce aux iPhone

Après un trimestre de fin d’année 2020 excellent, qui voyait l’entreprise dépasser les 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires, Apple continue d’enchaîner les records de vente.

Apple a doublé son bénéfice net en un an

Le trimestre dernier, Apple avait pulvérisé ses records de vente pour le trimestre de fin d’année. Trois mois plus tard, Apple vient de présenter ses résultats financiers pour son deuxième trimestre fiscal de 2021, qui s’étend de janvier à mars, et ce sont de nouveaux records qui viennent de tomber. En effet, Apple a cumulé un chiffre d’affaires de 89,58 milliards de dollars, contre 58,31 milliards pour le trimestre équivalent de 2020. C’est une hausse de 53% d’une année sur l’autre. Côté bénéfices, c’est encore plus incroyable : Apple passe de 11,25 à 23,63 milliards de dollars en un an, soit 110% de hausse !

« Ce trimestre reflète à la fois la manière dont nos produits aident durablement nos utilisateurs à faire face à ce moment de leurs vies et l’optimisme que semblent ressentir les consommateurs vis-à-vis de meilleurs jours à venir » Tim Cook

L’iPhone 12 en tête, le Mac et l’iPad progressent

L’iPhone est passé de 28,96 à 47,94 milliards de dollars entre 2020 et 2021 soit une hausse de 66%. Cette hausse s’explique par un lancement plus tardif que d’habitude en fin d’année dernière. La gamme d’iPhone 12 est un net succès partout dans le monde et le Nouvel An chinois a probablement permis à l’activité de se maintenir à un très haut niveau en ce début d’année.

L’iPad est également à la fête avec un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars, en hausse de 79 % sur un an. Le Mac quant à lui ne s’est jamais aussi bien vendu avec 9,1 milliards de dollars générés (+70 %). Le télétravail qui se poursuit en ce début d’année et l’arrivée des premiers modèles équipés des processeurs M1 ont eu un impact très important sur les ventes d’ordinateurs à la pomme.

Source : Apple

Du côté des wearables et des accessoires, une catégorie qui regroupe l’Apple Watch , les AirPods ou le HomePod mini, les ventes sont aussi au beau fixe avec un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars, là encore en hausse par rapport à 2020 de 25 %.

Enfin, les services continuent de représenter une part importante de l’activité d’Apple : 16,9 milliards de dollars engrangés par les abonnements et les achats réalisés sur l’App Store.

