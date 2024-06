Plus de 8K pour la PS5 ? Nous avons une théorie !

Lors de sa sortie en 2020, la PS5 a ébloui le monde vidéoludique avec sa fiche technique. Non seulement la nouvelle console de Sony propose un affichage en 4K à 120 fps, mais elle serait capable de faire tourner les jeux…en 8K ! Cet argument de vente est d’ailleurs bien visible sur le carton lorsque vous achetez la PS5. Enfin, jusqu’à maintenant, car le géant japonais a discrètement enlevé le logo 8K de la boîte de la PS5 Slim.

Bien sûr, cette décision n’est pas passée sous le radar des fans de la console. Elle a donné lieu à une grande question : pourquoi ? De notre côté, cela n’explique qu’une chose : la “possible” arrivée de la PS5 Pro. Explications.

La PS5, trop avant-gardiste

L’arrivée de la PS5 en 2020 a apporté une véritable révolution dans le monde des consoles de salon. La puissance de CPU et son GPU offrent des prouesses graphiques pour les aficionados, avec un affichage allant jusqu’à 8K natif (7680 x 4320). Du moins sur le papier, car à l’époque, rares étaient les téléviseurs proposant cette résolution. Il n’y avait pas non plus (ou presque) des jeux compatibles 8K, ce qui empêchait les heureux possesseurs de la PS5 d’exploiter cette technologie.

Quatre ans après, les choses n’ont toujours pas évolué. Bien que le nombre de téléviseurs 8K commence à augmenter, les jeux PS5 en 8K restent encore introuvables. La raison ? Les développeurs préfèrent se concentrer sur le graphisme “grand public” de la console, c’est-à-dire du 4K en 120 images par seconde. Cela explique grandement la décision de Sony de retirer le logo 8K de la boîte de sa PS5.

Voir aussi : Backbone one PlayStation : Transformer votre iPhone en console

En route pour la PS5 Pro ?

La disparition du 8K sur les cartons des actuelles PS5 tend également à confirmer une autre théorie. En effet, les récentes rumeurs stipulent que Sony travaillerait actuellement sur une version “très haute définition” de sa console de salon. Et si on suit la logique des précédentes sorties, ce sera probablement la très attendue PS5 Pro.

Au vu des rumeurs, la PS5 Pro embarquerait la PlayStation’s Spectral Super Resolution. Il s’agit d’une technologie d’upscale graphique, permettant à la console d’assurer une stabilité des jeux en 4K à 120 fps et en 8K à 60 fps. Elle offrirait également des fréquences plus élevées avec 60 unités de calculs, contre 36 unités sur les PS5 actuelles.

Pour l’instant, Sony reste encore muette sur sa décision de supprimer le logo 8K de la boîte de sa PS5. Néanmoins, cela confirme une chose : vous n’aurez plus de la 8K sur la console, même si vous avez une télé compatible. Espérons revoir le logo prochainement, sur la boîte d’une PS5 Pro, par exemple ? Affaire à suivre !