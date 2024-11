FIX 2024 : Kumyang présente sa batterie cylindrique KY-4695 et une chaîne de valeur complète

Lors du FIX 2024, Kumyang Co., Ltd. a dévoilé sa nouvelle batterie cylindrique KY-4695 et a illustré l’ensemble de sa chaîne de valeur pour les batteries, attirant l’attention de l’industrie automobile mondiale. En tant que notre lauréat des FIX Media Awards, Kumyang démontre son leadership technologique dans le secteur des batteries, visant des performances élevées et une efficacité énergétique optimisée.

KY-4695 : une batterie performante pour les véhicules électriques

La KY-4695 de Kumyang se distingue par une densité énergétique exceptionnelle de 290,2 Wh/kg, surpassant la batterie 4680 de Tesla, qui affiche une densité de 243,4 Wh/kg. Cette nouvelle batterie offre également une capacité de 34,0 Ah, ce qui en fait une solution idéale pour les véhicules électriques modernes. Le design de la KY-4695 permet d’améliorer l’efficacité et de réduire le nombre de cellules nécessaires par batterie. Par exemple, un pack de 75 kWh n’a besoin que de 600 cellules KY-4695, contre 867 pour une batterie Tesla, ce qui représente une réduction de 31 %.

Avec ces 600 cellules, la KY-4695 offre une autonomie pouvant atteindre 600 km par charge, soit une efficacité de 8 km par kWh. Kumyang a présenté cette batterie dans un véhicule électrique quatre roues motrices, suscitant un vif intérêt de la part des constructeurs automobiles présents.

Un aperçu immersif de la chaîne de valeur de Kumyang

Kumyang n’a pas seulement présenté sa batterie KY-4695 ; l’entreprise a aussi illustré l’ensemble de sa chaîne de valeur pour les batteries lors de FIX 2024. Elle a ainsi dévoilé une maquette de son usine Gijang Dream Factory 2, actuellement en construction. Cette usine, dédiée à la production de batteries, symbolise les ambitions de Kumyang pour soutenir la demande croissante de solutions de stockage d’énergie.

En parallèle, Kumyang a permis aux visiteurs d’explorer sa mine MonLa en Mongolie grâce à une expérience immersive en 3D VR. Cette visite virtuelle montre comment Kumyang gère l’extraction et la transformation de matières premières essentielles, garantissant ainsi une qualité constante dans sa production.

Une stratégie internationale et des partenariats solides

Kumyang se distingue également par sa stratégie mondiale. L’entreprise vient de signer un accord de distribution de six ans pour 2,3 trillions de KRW avec Nanotech, une société américaine, pour sa batterie cylindrique 2170. Avec cette collaboration, Kumyang renforce sa présence sur le marché international, attirant l’attention des grandes entreprises mondiales qui s’intéressent de près à ses innovations.

Au FIX 2024, un porte-parole de Kumyang a souligné : « FIX 2024 nous a permis de montrer notre technologie avancée et d’accroître notre visibilité sur la scène internationale ». Ce salon a en effet offert à Kumyang un espace stratégique pour nouer de nouveaux partenariats et renforcer sa position dans le secteur de la mobilité durable.

FIX 2024 : un tremplin pour la technologie de demain

FIX 2024 a permis aux participants de découvrir les dernières avancées en mobilité, robotique et IA. Outre la Daegu International Future Auto & Mobility Expo, le salon a accueilli l’ICT Convergence Expo et la Start-up Arena. En tant que lauréat des FIX Media Awards, Kumyang illustre la mission de FIX : propulser les innovations durables et ouvrir la voie vers un avenir technologique global.