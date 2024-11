Gaming : les avantages de la réalité augmentée

Ces dernières années, la réalité augmentée (RA) a eu un impact significatif sur l’industrie du jeu vidéo. Qu’il s’agisse d’une « simple » partie de roulette ou d’un niveau de jeu plus complexe, la réalité augmentée a offert un nouveau degré d’immersion aux joueurs.

La combinaison de technologies innovantes, telles que la réalité virtuelle (RV) et la RA, et la popularité croissante des appareils mobiles ont permis aux fans de profiter d’une expérience de jeu immersive et totalement nouvelle.

Dans cet article, nous verrons comment la réalité augmentée fonctionne dans les jeux et tous les avantages de cette fantastique technologie.

La technologie qui sous-tend cette innovation n’est évidemment pas nouvelle : dans les années 1960, l’informaticien américain Ivan Sutherland (connu sous le nom de « père de l’infographie ») a créé ce que nous considérons aujourd’hui comme une visionneuse de réalité augmentée, bien qu’avec de nombreuses limitations (pensez-y, elle était si lourde qu’elle devait être soutenue par un bras métallique fixé au plafond !)

La visière projetait des images 3D superposées au monde réel et a ensuite été utilisée à des fins éducatives dans les années 1990.

Dans le monde du jeu, la réalité augmentée n’a fait son apparition qu’en 2007 : le tout premier jeu vidéo à utiliser la réalité augmentée était The Eye of Judgement, pour la PS3 : un jeu dans lequel des cartes à jouer étaient utilisées pour « invoquer » des monstres et divers éléments pendant le jeu.

Après les différents jeux pour Playstation, Wii et consoles portables (comme la Nintendo 2DS), dans le monde des jeux vidéo mobiles, en 2015, Ingress est arrivé : le précurseur de l’historique Pokémon Go, développé par Niantic. De là, le tournant et le succès des jeux en réalité augmentée que nous connaissons tous.

La réalité augmentée dans les jeux vidéo fonctionne avec :

L’ajout d’informations supplémentaires, pendant le jeu, à l’expérience visuelle vécue.

Ou l’ajout d’éléments entièrement virtuels à la réalité elle-même, afin de créer des jeux entièrement nouveaux.

Le premier cas concerne des informations utiles pour améliorer le jeu. Une visionneuse de réalité augmentée pourrait fournir des informations telles que le chat, le ping, la vitesse de la bande passante ou des conseils de stratégie pour le jeu.

Dans le second cas, il s’agit de jeux basés sur la réalité augmentée qui utilisent l’appareil photo du smartphone pour « donner vie » à l’expérience virtuelle : votre salon peut soudain se transformer en piste de course automobile virtuelle, ou les pions de votre jeu de société préféré peuvent prendre vie. Apple a choisi de se concentrer sur ce deuxième mode avec son ARKit.

Les avantages de la réalité augmentée

Découvrons maintenant tous les avantages de la réalité augmentée dans le monde du gaming :

Elle peut offrir une expérience de jeu immersive en permettant aux joueurs d’interagir avec des objets virtuels dans des environnements réels. Elle peut améliorer la qualité de l’image et les graphismes du jeu, améliorant ainsi l’expérience visuelle du joueur. Elle se prête à diverses possibilités de jeu, telles que la collaboration avec d’autres joueurs en temps réel ou l’organisation de tournois internationaux. Elle permet aux joueurs de personnaliser leur avatar et de créer des environnements de jeu personnalisés, ce qui accroît l’engagement des joueurs. Enfin, elle peut favoriser la gamification dans d’autres domaines, tels que l’apprentissage. Ainsi, elle peut être utilisée pour améliorer la motivation des étudiants et leur permettre d’apprendre plus efficacement.

En bref, elle représente une nouvelle façon de vivre les jeux vidéo, offrant une expérience de jeu de plus en plus interactive et immersive. Grâce à sa polyvalence et à ses nombreuses applications dans divers secteurs, la réalité augmentée promet d’être l’élément clé de l’avenir des jeux.