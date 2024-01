Cet ordinateur portable veut remplacer votre écran par des lunettes de réalité augmentée

Actuellement, de nombreuses entreprises high tech tentent de concevoir de nouvelles technologies pour travailler plus efficacement, même si l’on est en déplacement. Si vous aviez l’habitude de travailler sur votre ordinateur et de l’emmener partout où vous allez, une startup vous propose de troquer votre écran contre des lunettes de réalité augmentée.

Ce qu’il faut savoir sur ce laptop sans écran et ses lunettes de réalité augmentée

Lenovo avait proposé un laptop doté de deux écrans et d’un clavier amovible pour offrir aux utilisateurs un espace d’écran supplémentaire sans requérir plus d’espace. Avec les casques Meta et certaines technologies d’Apple, il est possible de créer un espace de travail entièrement virtuel sans avoir besoin d’un PC connecté. La technologie Spacetop de Sightful propose, quant à lui, une solution intermédiaire entre le PC physique et l’écran virtuel.

En effet, Spacetop utilise le bas d’un ordinateur portable. Cependant, au lieu d’avoir un écran, vous disposerez d’une paire de lunettes de réalité augmentée. Ces lunettes offriraient un écran virtuel de 100 pouces qui peuvent contenir plus de fenêtres que sur un ordinateur portable traditionnel. Le Spacetop fonctionne sous Android et vous disposerez d’un clavier et un pavé tactile pour écrire, naviguer sur le Web, etc.

Le système est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon XR2 et dispose de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Spacetop propose aussi des raccourcis simples pour effectuer des opérations comme recentrer l’écran ou autres. A noter que le prix de départ de ce laptop sans écran est de 2.000 dollars.