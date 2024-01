Intelligence artificielle : Apple et OpenAI sont prêts à payer pour éviter de nouveaux procès

Il y a quelques jours, le New York Times s’est attaqué à OpenAI pour violation de droits d’auteurs. De son côté, Apple est également aux prises avec des médias américains. Apparemment, ces firmes technologiques ont collecté des données de presse sans autorisation en vue de former leurs intelligences artificielles. Une collecte qui pourrait leur coûter cher aux yeux de la justice américaine. Pour éviter d’en arriver là, Apple et OpenAI tentent de négocier avec les plaignants.

Apple et OpenAI sont en pourparlers avec les éditeurs de presse

D’après The Information, la société à l’origine de ChatGPT a proposé à certains médias américains de leur verser une licence d’utilisation. Cette dernière varierait de 1 à 5 millions de dollars (914.000 à 4.572.200 euros). Si les médias acceptent, OpenAI pourra alors légalement exploiter leurs articles afin de former ses modèles de langages d’IA. Néanmoins, il semblerait que ce montant soit trop petit par rapport aux attentes des éditeurs de presse.

Les négociations se feraient entre OpenAI et une douzaine d’éditeurs. Le responsable de la propriété intellectuelle de la société, Tom Rubin, a déclaré que les pourparlers « progressent bien ». Il affirme aussi que certains éditeurs ont donné leurs accords et que d’autres accords s’en suivront. En effet, l’agence de presse Associated Press et Axel Springer, maison-mère de Business Insider et Politico, auraient déjà accepté l’accord en 2023. Apparemment, ils auraient trouvé un accord à plusieurs dizaines de millions de dollars.

De son côté, Apple mène aussi ses propres négociations mais serait plus généreuse dans la compensation financière. Elle serait également plus exigeante dans ses conditions, selon le New York Times. Les négociations se feraient entre Apple et Condé Nast, NBC News et IAC.