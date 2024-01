La boutique ChatGPT d’OpenAI sera bientôt disponible  

Imaginez un magasin qui partage et qui vend des agents d’intelligence artificielle personnalisés. C’est le concept sur lequel OpenAI a travaillé. Désormais, son GPT Store est presque prête à ouvrir ses portes !

Quel est ce GPT Store d’Open AI ?

Dans cette boutique GPT d’Open AI, les utilisateurs pourront vendre et partager des agents d’IA personnalisés basés sur les grands modèles de langage d’OpenAI. Ce dernier a écrit dans un e-mail adressé aux personnes inscrites en tant que GPT Builders que le GPT Store sera officiellement lancé la semaine prochaine.

De plus, l’e-mail demandait aux utilisateurs de bien s’assurer que leurs créations GPT étaient conformes aux directives de la marque. OpenAI a également rappelé aux GPT Builders de rendre leurs GPT publics.

Des modèles de chatbots personnalisés de style ChatGPT

Petit rappel des faits, OpenAI a annoncé en novembre, lors de sa conférence des développeurs, qu’elle permettrait à d’autres personnes de créer des agents d’IA ou « GPT », en utilisant son modèle de langage GPT-4. Pour rappel, ce dernier n’est disponible que pour les abonnés ChatGPT Plus et les entreprises.

Ce modèle de langage permet aux utilisateurs de créer des versions personnalisées de chatbots de style ChatGPT. Par exemple, ils peuvent créer un chatbot spécialisé dans les négociations commerciales ou un chatbot calé dans l’utilisation des mèmes de la génération Z.

Le lancement du GPT Store a déjà connu deux reports

Les GPT personnalisés créés par OpenAI seront disponibles via l’onglet d’exploration de ChatGPT Plus. Tandis que le magasin GPT Store permettra aux utilisateurs de partager et de monétiser leurs GPT. En effet, OpenAI déclare qu’il souhaite rémunérer les créateurs de GPT en fonction de l’utilisation de leurs agents IA sur le magasin. Néanmoins, l’entreprise n’a pas donné plus de détails sur le sujet.

Pour rappel, le lancement du GPT Store devait se faire en novembre. Mais cela a dû être reporté car OpenAI a eu un contre-temps à cause du renvoi et de la réembauche de son PDG Sam Altman. Le lancement a alors été reporté en décembre, pour être de nouveau reporté pour la semaine prochaine. Cette fois-ci devrait être la bonne.