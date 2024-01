Test – Shure Aonic 50 Gen 2 : Plongée au cœur de l’expérience sonore

Fondée en 1925, Shure est unanimement reconnue comme leader mondial de la fabrication de microphones et d’équipements audio. Au fil des années, l’entreprise a conçu et commercialisé de nombreux produits audio professionnels et grand public de haute qualité qui sont devenus légendaires pour leurs performances, leur fiabilité et leur valeur. La gamme étendue de Shure comprend des microphones filaires, des systèmes microphones sans fil, des écouteurs intra-auriculaires, des systèmes audios de conférence et discussion ainsi que des casques audio haute performance. Aujourd’hui nous testons le casque Shure Aonic 50 Gen 2.

Ergonomie et design du Shure Aonic 50 Gen 2

Le casque Shure Aonic 50 Gen 2 marie à la perfection esthétique et confort dans un design épuré. Doté de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme, ils sont recouverts de simili cuir. Le principe est le même pour l’arceau. Celui-ci est réglable et s’adapte à toutes les morphologies, assurant un port agréable même lors d’une utilisation prolongée.

Également, il offre un ajustement optimal et une bonne isolation sonore avec l’orientation possible des coussinets d’oreille. Avec ses 340g, le Shure Aonic 50 Gen 2 se veut également robuste avec des matériaux de bonne qualité, alliant aluminium anodisé et similicuir.

Pour son Aonic 50 Gen 2, Shure fait le choix de boutons de commandes à pression et non tactiles. Les boutons de commande se situent sur la coque droite. On y trouve le bouton power, les commandes de volume ainsi qu’un bouton multifonction et un bouton slider pour gérer la réduction de bruit. Les boutons sont bien placés, intuitifs et pratiques. Le slider manque un peu de précision. Le port USB-C est également présent sur l’oreille droite. La prise mini jack est pour sa part sur l’oreille gauche.

Shure livre son casque avec l’étui de protection ainsi que le câble jack et USB-C.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Puce Bluetooth 5.0

Codecs : aptX, aptX HD, AAC, SBC, LDAC

Transducteurs de 50 mm

Connectivité : USB-C et prise mini-jack 2.5mm

Egaliseur personnalisable

Autonomie : 45 h

Inclus : 1 câble audio jack 3,5 mm, 1 câble recharge/communication/audio USB-C, housse de transport rigide

Poids : 340 g

Coloris : noir

Doté de caractéristiques techniques de pointe, le Shure Aonic 50 Gen 2 offre une connectivité Bluetooth 5.0, une réduction de bruit active réglable sur plusieurs niveaux et une qualité audio Hi-Res. Parmi ses fonctionnalités notables, citons le mode ambiant pour rester conscient de l’environnement, la personnalisation des paramètres sonores via l’application, et la compatibilité multipoint pour une utilisation fluide avec plusieurs appareils.

Qualité sonore de l’Aonic 50 Gen 2

Le Shure Aonic 50 gen 2 offre une qualité sonore exceptionnelle avec des basses profondes et des aigus cristallins. Tandis que d’autres concurrents font le choix de tout miser sur la réduction de bruit, Shure prend la direction opposée en proposant une réduction de bruit dans la normale afin de ne pas dégrader la qualité d’écoute. Et c’est sur ce point que Shure mise tout, la qualité d’écoute. Les voix sont claires et bien définies, tandis que les instruments sont reproduits avec une grande précision.

Également, Shure s’est lancé dans la mode de la spatialisation et propose différents modes tels que musique, cinéma, podcast. On sent bien une différence mais elle n’est pas transcendante. Pas de Dolby Atmos, on reste sur un traitement du son traditionnel, à la sauce Shure mais hyper convainquant. Comme quoi, pas besoin d’artifice pour profiter d’un bon son.

En revanche, ce qui est hors du commun c’est l’égaliseur que propose Shure. C’est certainement le plus abouti et le meilleur à ce jour. Shure ne se limite pas à proposer un égaliseur basique avec du plus / moins sur les basses, médiums et aigus. Comme d’autres, Shure dispose de preset assez convaincant mais aussi et surtout d’un mode personnalisé assez poussé. En effet, via l’application Shure Play on peut poser 4 ajustements du grave à l’aigu et ainsi ajuster leur largeur de fréquence, le gain en décibel et la bande passante en octave. Au premier abord cela peut paraitre complexe mais avec un peu d’attention on trouve le réglage fin qui correspond le mieux à son écoute. De plus, le résultat est très bon.

La fonction de réduction de bruit adaptative, qu’on ne présente plus, est ajustable sur plusieurs niveaux. Cette ANC permet d’éliminer la plupart des bruits polluants dans son entourage sans pour autant faire un silence total. Également, un mode transparent est disponible et peut aussi se régler sur différents niveaux pour plus d’efficacité.

Autonomie

Le Shure Aonic 50 gen 2 offre une autonomie impressionnante. En effet, Shure annonce 45 heures, ce qui est énorme et proche de la réalité en fonction du volume sonore et de l’activation ou nom de la réduction de bruit. Globalement, cela tourne autour de 40 heures, impossible de tomber en rade même sur un long trajet ! Il faut compter environ 2h30 pour une charge complète mais avec une petite charge de 30 min on retrouve tout de suite quelques heures d’écoute si besoin.

L’application

Avec la qualité sonore, l’application Shure Play est l’autre point fort de la marque. En effet, elle est facile à utiliser et permet de personnaliser les paramètres du casque. Elle offre également des fonctionnalités supplémentaires telles que l’égaliseur, le contrôle de la réduction de bruit et la veille automatique. Les captures d’écran ci-dessous montrent l’interface utilisateur de l’application.

On y trouve donc plein de réglages comme la personnalisation du bouton slider, la déconnection automatique mais également la possibilité d’associer sa bibliothèque. C’est une application intuitive, efficace et sans fioriture. On s’y retrouve facilement et on ne se perd pas dans les réglages.

Conclusion

En conclusion, le Shure Aonic 50 Gen 2 élève la barre dans le monde des casques audio haut de gamme. Son design ergonomique, ses caractéristiques techniques avancées, sa qualité sonore exceptionnelle, son autonomie robuste et son application intelligente en font un choix incontournable pour les audiophiles exigeants. Avec une immersion totale dans la musique et une polyvalence remarquable, ce casque s’impose comme une référence.