Test – Bowers & Wilkins Px7 S2e : La référence sans fil haut de gamme 

Le Bowers & Wilkins Px7 S2e est un casque sans fil haut de gamme qui offre une expérience d’écoute exceptionnelle. Avec une qualité sonore supérieure, une autonomie impressionnante et une application intuitive, ce casque est un choix idéal pour les audiophiles exigeants.

Ergonomie et design

Le design du Bowers & Wilkins Px7 S2e est élégant et sophistiqué. Les oreillettes sont recouvertes d’un matériau doux et confortable avec de la mousse à mémoire de forme. L’arceau est renforcé pour une meilleure durabilité et dispose également d’une mousse à mémoire de forme pour plus de confort.

De plus, l’arceau se règle par un système à coulisses.

Le casque dispose d’un étui de transport assez imposant avec une petite trappe aimantée et bien pensée à l’intérieur. Celle-ci renferme un câble USB-C / USB-C pour la recharge et un autre câble USB-C / jack 3,5 mm pour une utilisation filaire.

La version S2e est légèrement plus légère que la version S2, ce qui la rend plus confortable à porter pendant de longues périodes.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Puce Bluetooth 5.2

Codecs: SBC, AAC, AptX Adaptive (AptX, AptX HD)

Transducteurs de 40 mm avec membrane bio-cellulose

Entrée audio USB-C

DSP optimisé

Autonomie : 30 h

Inclus : 1 câble USB-C vers jack 3,5 mm, 1 câble USB-C vers USB-C, housse de transport rigide

Poids : 307 g

Coloris : noir anthracite, gris nuage, bleu océan, vert forêt

Le Bowers & Wilkins Px7 S2e est équipé de la technologie Bluetooth 5.2 pour une connexion sans fil rapide et stable. Il prend en charge les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive pour une qualité sonore optimale. Le casque dispose également d’une fonction de réduction de bruit adaptative qui ajuste automatiquement le niveau de réduction de bruit en fonction de l’environnement sonore. L’application Bowers & Wilkins Music permet de personnaliser les paramètres audios et de contrôler les fonctions du casque.

Px7 S2e, le choix des boutons physiques

Le Bowers & Wilkins fait le choix des boutons physiques. Pas de contrôles tactiles, beaucoup de boutons, et au premier abord, on peut douter de la pertinence de ce choix. À l’utilisation, on s’aperçoit que ce choix est pertinent et qu’il est bien pensé.

En effet, les boutons sont faciles d’accès et on ne peut pas se tromper avec le bouton central strié qui se sentir sous le doigt. Le placement et le contrôle se font donc de manière intuitive sans que cela génère de fausses manipulations.

Qualité sonore

Le Bowers & Wilkins Px7 S2e offre une qualité sonore exceptionnelle avec des basses profondes et des aigus cristallins. Les voix sont claires et bien définies, tandis que les instruments sont reproduits avec une grande précision. La fonction de réduction de bruit adaptative permet d’atténuer efficacement les bruits environnants pour une expérience d’écoute immersive. En effet, le casque dispose de deux microphones par côté pour faire fonctionner tout cela de manière optimale.

Autonomie

Le Bowers & Wilkins Px7 S2e offre une autonomie impressionnante de 30 heures avec la fonction de réduction de bruit activée. Par ailleurs, il se recharge rapidement via USB-C et dispose d’une fonction de charge rapide qui offre environ 7 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge. De quoi largement ravir les utilisateurs nomades.

L’application

L’application Bowers & Wilkins Music est facile à utiliser et permet de personnaliser les paramètres audios du casque. Elle offre également des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un égaliseur, le contrôle de l’environnement et la veille automatique. Les captures d’écran ci-dessous montrent l’interface utilisateur de l’application.

Conclusion

Le Bowers & Wilkins Px7 S2e est un casque sans fil haut de gamme qui offre une qualité sonore exceptionnelle, une autonomie impressionnante et une application intuitive. Bien qu’il soit légèrement plus cher que certains de ses concurrents avec ses 430€, il offre un excellent rapport qualité-prix pour les audiophiles exigeants.