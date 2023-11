Guide d’achat de Noël 2023 : Les alcools à offrir

Pour Noël pourquoi ne pas offrir un cadeau original avec un spiritueux. De nombreuses possibilités sont possibles tant la diversité est grande. Nous vous proposons une sélection dans ce guide de sélection d’alcools à offrir. L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération.

RHUM J.M

Nichée au pied de la montagne Pelée dans un écrin luxuriant du Macouba, au Nord-Est de l’île de la Martinique, la distillerie de Fonds-Préville est reconnaissable à ses emblématiques toits rouges. C’est là que la magie opère, au creux d’une nature préservée et chérie par les équipes de la distillerie. En effet, la marque cultive depuis toujours un profond respect de la biodiversité et de leur savoir-faire afin d’élaborer les rhums exceptionnels.

A l’approche des fêtes, laissez-vous emporter dans un voyage gustatif exceptionnel avec le Rhum J.M. La distillerie emblématique dévoile trois références exquises pour célébrer l’art du rhum. La Dame Jeanne N°2, Hors d’âge Millésime 2013 et l’Atelier des Rhums Epices Créoles.

Dame Jeanne n°2 Hors d’age Epices creoles

DAME JEANNE N°2

70cl – 45.9° / Distribution : Sélection de cavistes / Prix de vente conseillé : 250,00 €

HORS D’ÂGE, MILLÉSIME 2013

70cl – 43.8° / Distribution : Cavistes / Prix de vente conseillé : 142,00 €

L’ATELIER DES RHUMS, ÉPICES CRÉOLES

70cl – 46° / Distribution : Cavistes / Prix de vente conseillé : 53,00 €

FORDS GIN

Ford Gin est aujourd’hui l’un des gins les plus adaptés pour créer les meilleures recettes de cocktails. Il est reconnu à travers le monde par les plus grands mixologues. Fords Gin est un gin spécifiquement pensé pour les cocktails. Fords Gin est disponible depuis 2021 en France. Cela permet afin de satisfaire le grand public et ainsi dévoiler toutes les façons de le consommer. Place à la découverte de l’univers d’un gin imaginé en collaboration avec les bartenders les plus reconnus.

Fords Gin est élaboré à partir d’un mélange de neuf aromatiques soigneusement sélectionnés à travers le monde. À la base de Fords Gin, on retrouve une recette aussi bien ciselée qu’équilibrée. Les ingrédients principaux sont évidemment les baies de genièvre. A cela, il présente des zestes de pamplemousse, d’oranges et de citron. Des notes épicées viennent compléter le tout comme l’angélique et du cassia, puis se structure grâce à la coriandre. Enfin, cette palette aromatique se complète par d’élégantes notes de fleurs de jasmin et d’orris. C’est ainsi que la signature aromatique de Fords Gin se crée.

70cl – 46° / Distribution : Cavistes / Prix de vente conseillé : 34,90 €

CHAMPAGNE BOIZEL

À l’occasion de la vingt-troisième édition de Boizel By, la Maison dévoile une collaboration originale : Boizel By Toqué Frères. Un partenariat va là où on ne l’attend pas en s’associant à un duo d’artistes reconnus pour leurs œuvres étonnantes. En effet, toute la patte de Toqué Frères réside dans leur ferveur à embellir leur terrain de jeu favori en peignant sur des murs dans les rues des villes, sur des objets trouvés, sur des volets, sur les murs d’écoles. Un univers éclectique, vif et coloré qui vient épouser et twister le coffret Brut Réserve de Champagne Boizel.

Inspirés par la Maison Boizel et l’univers champenois qui leur est cher, les Toqué Frères ont imaginé un univers décalé rendant hommage à la « bulle ». Ce sont ainsi une palette de couleurs pop et acidulées et des jeux de mots ludiques et optimistes autour du champ lexical du Champagne qui viennent s’afficher sur l’étiquette et l’étui du Brut Réserve de Champagne Boizel. Des images qui font sourire, mêlées à une esthétique d’antan : l’œuvre ainsi créée dégage une énergie positive rafraîchissante.

Assemblage 40% Pinot Noir 35% Chardonnay 25% Meunier. Distribution : Au domaine et sur la boutique en ligne / Prix de vente conseillé : 58 €

WOODFORD RESERVE BOURBON

Depuis 2004, Woodford Reserve s’établit comme fer de lance d’innovation dans l’industrie du bourbon avec sa gamme Master’s Collection. Pour cette 17e édition, c’est dans l’histoire du bourbon du Kentucky que les Masters Distillers, ont puisé leur inspiration. En effet, Historic Barrel Entry célèbre l’héritage du bourbon du Kentucky tout en explorant les subtilités de son processus de maturation.

Cela se caractérise par de nombreux facteurs dont le degré d’alcool du distillat juste avant sa mise en fût. Rarement évoqué, pourtant primordial, ce degré permet d’obtenir le profil aromatique souhaité. Contrôlé à deux reprises, à l’entrée puis à la sortie du fût, il est réduit grâce à l’ajout d’eau pure. Privilégier la diminution du degré d’alcool à l’entrée de la barrique permet d’ajouter moins d’eau à sa sortie et de préserver les arômes naturels qui sont ainsi intensifiés. Si l’on se penche au cœur de l’histoire du bourbon, on remarque que le degré d’entrée en fût a évolué au fil des siècles.

Au XIXe siècle, il oscillait entre 50 et 51,5 degrés puis n’a pas cessé d’augmenter depuis la fin de la Prohibition pour atteindre finalement, en 1962, la norme actuelle de 62,5 degrés. Historic Barrel Entry rend ainsi hommage à cette époque révolue en présentant un degré d’entrée en fût de 50 degrés puis embouteillé à 45,2 degrés proposant ainsi aux amateurs de découvrir un profil aromatique subtil, raffiné et inédit.

En revisitant le degré d’entrée en fût, Elizabeth McCall et Chris Morris invitent à vivre une expérience unique de dégustation qui révèle les arômes emblématiques du bourbon de Woodford Reserve, tout en rendant hommage à l’histoire du Kentucky et des Etats-Unis.

70cl – 45.2° / Distribution : Cavistes / Prix de vente conseillé : 139,00 €