Xbox Game Pass : 2024, une année explosive pour les passionnés de jeux vidéo

L’année 2024 s’annonce déjà spectaculaire pour les abonnés du Xbox Game Pass. La plateforme de jeu promet de quoi satisfaire tous les appétits ludiques, allant de la saga viking d’Assassin’s Creed Valhalla aux hordes de zombies dans Resident Evil 2 et plus encore.

Des jeux pour tous les goûts arrivent

Ce début d’année est marqué par une vague de nouveautés pour les membres Xbox Game Pass. Pour ceux qui sont fans d’action et de frissons, des titres comme Close to the Sun (disponible dès le 3 janvier), Those Who Remain et Dead by Daylight: Chucky (disponible immédiatement) n’attendent que vos compétences. Les amateurs de sport ne seront pas en reste avec la sortie de Super Mega Baseball 4 le 11 janvier.

Ne négligeons pas non plus la disponibilité d’autres jeux tout aussi excitants comme Hell Let Loose, Figment, We Happy Few et le tant attendu Resident Evil 2 pour encore plus de divertissement sur le cloud, en console et sur PC.

Des avantages exclusifs pour les membres du Game Pass Ultimate

En plus d’un impressionnant panel de jeux, le Xbox Game Pass Ultimate offre à ses membres des avantages uniques ce mois-ci. Notamment, le fameux pack du Perroquet de Nightshine de Sea of Thieves qui propose une panoplie d’items uniques et 10 000 pièces d’or à dépenser dans le jeu.

D’ailleurs, la dixième saison de Sea of Thieves est d’ores et déjà disponible, avec une nouvelle façon de naviguer à l’horizon et des récompenses encore plus grandes à la clé.

