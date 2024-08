TUTO – Quelle est la différence entre le Game Pass et le Game Pass Ultimate ?

Depuis 2017, Microsoft a séduit les amateurs de jeux vidéo grâce au Game Pass. Il s’agit d’un service d’abonnement qui permet de jouer à un large éventail de jeux vidéo. Au début, il a proposé une offre standard, mais il a par la suite fait évoluer ses prestations en proposant Game Pass Ultimate. Justement, quelle est la différence entre le Game Pass et le Game Pass Ultimate ?

La présentation des deux services

Pour mieux comprendre les différences entre les deux services, découvrons d’abord le Game Pass avant d’explorer sa version améliorée : le Game Pass Ultimate.

En quoi consiste l’offre Game Pass ?

Comme Netflix, le Xbox Game Pass est un service d’abonnement à des jeux vidéo. Ainsi, en contrepartie d’un paiement mensuel, vous pouvez télécharger ou jouer à des jeux vidéo, sur votre ordinateur, sur votre console ou sur votre smartphone.

Depuis sa création en 2017, Microsoft n’a cessé d’améliorer ses prestations avec actuellement quatre types d’abonnement :

Xbox Game Pass Core

Il s’agit de l’offre basique qui donne accès à plus de 25 jeux édités par Microsoft. Vous pouvez aussi jouer en streaming en mode multijoueur sur console Xbox.

Xbox Game Pass Standard

Il vous offre un accès à un catalogue complet de jeux sur Consoles, notamment sur Xbox One, Xbox Series S ou Series X.

Xbox Game Pass PC

L’offre inclut l’accès à des centaines de jeux PC sous Windows 10 et 11. Elle propose aussi un service EA Play et aux jeux day One.

Xbox Game Pass Ultimate

Il met à votre disposition non seulement toutes les offres sur les Game Pass, mais inclut aussi un abonnement Xbox live Gold, l’accès à un catalogue de jeu cloud gaming et des fonctionnalités supplémentaires.

Qu’est-ce que le Game Pass Ultimate ?

Le Game Pass Ultimate est l’offre la plus complète sur Game Pass. En d’autres termes, il s’agit de la version améliorée de l’abonnement standard. Elle inclut donc des fonctionnalités supplémentaires.

La disponibilité des jeux sur les plateformes

La principale différence entre Game Pass et Game Pass Ultimate réside dans les fonctionnalités.

Game Pass Ultimate : Sur toutes les plateformes

La principale différence entre le Game Pass Ultimate et les autres offres sur Game Pass réside sur la disponibilité des jeux vidéo. Il s’agit d’une offre complète grâce à laquelle, vous pouvez jouer sur toutes les plateformes, notamment sur PC, sur console ou sur les smartphones.

Game Pass: sur une seule plateforme

Les deux abonnements vous offrent l’avantage d’accéder à des jeux vidéo. Le Game Pass standard vous permet de télécharger ou de jouer uniquement sur une seule plateforme soit Xbox, soit PC. En revanche, le Game Pass Ultimate offre un accès à la fois sur Xbox, PC et appareils mobiles via le cloud gaming.

Le prix de l’abonnement

La différence entre Game Pass et Game Pass Ultimate se trouve aussi au niveau du prix de l’abonnement.

Forfait différent en fonction de l’abonnement

Comme le Game Pass Ultimate vous offre de nombreuses possibilités, l’abonnement est plus cher. Vous devez débourser 17,99 euros tous les mois afin d’en profiter.

Le Game Pass est moins onéreux :

Le Xbox Game Pass Core est à 6, 99 euros/mois, l’équivalent de 59, 99 euros par an ;

Le Xbox Game Pass Standard est à 10, 99 euros/mois ;

Le Xbox Game Pass PC est quant à lui disponible à 11,99 euros.

Des offres promotionnelles incluses

Quel que soit votre choix, vous pourrez bénéficier d’offres promotionnelles. Vous pouvez par exemple ne débourser que 1 euro pendant 14 jours. Pendant ces deux semaines, vous aurez accès des centaines de jeux vidéo. À l’issue de ce délai, il faudra néanmoins débourser votre abonnement mensuel en fonction de l’offre que vous avez choisi.

Fonctionnalités supplémentaires

Le Game Pass et Game Pass Ultimate se différencient aussi au niveau des fonctionnalités offertes.

Le service EA Play disponible sur Game Pass PC et Game PassUltimate

Depuis la fin de l’année 2020, Microsoft propose aux abonnés de Game Pass PC et Game Pass Ultimate le service EA Play. Il s’agit d’une offre qui met à votre disposition des jeux appartenant à une collection de jeux EA qui sont généralement plus âgés. Vous pouvez ainsi télécharger et jouer aux jeux EA à un prix réduit.

Par ailleurs, ces deux types d’abonnement donnent aussi accès à une version d’essai de 10 heures pour les nouveaux jeux phares, ce qui est intéressant pour les amateurs de nouveautés.

Des offres supplémentaires sur Game Pass Ultimate

Contrairement aux trois offres de Game Pass, Game Pass Ultimate vous propose des fonctionnalités supplémentaires. En plus de l’accès à plus de 100 jeux vidéo sur toutes les plateformes, l’Ultimate inclut :